È giunto a 156.363 il numero complessivo dei contagiati da Covid nel giorno di Pasqua, 4.092 in più di ieri, mentre sono 102.253 quelli attualmente positivi (+1.984).

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 31.265 in Lombardia, 13.672 in Emilia-Romagna, 12.505 in Piemonte, 10.729 in Veneto, 6.162 in Toscana, 3.817 nel Lazio, 3.333 in Liguria, 3.114 nelle Marche, 3.057 in Campania, 2.452 in Puglia, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.030 in Sicilia, 1.742 in Abruzzo, 1.326 in Friuli Venezia Giulia, 1.515 nella Provincia autonoma di Bolzano, 903 in Sardegna, 795 in Calabria, 687 in Umbria, 588 in Valle d’Aosta, 277 in Basilicata e 202 in Molise.

Continuano ad essere in calo, per il nono giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva, attualmente 3.343, 38 in meno rispetto a ieri. 27.847 sono i ricoverati con sintomi, 297 in meno rispetto a sabato, e 71.063 sono le persone in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda il numero delle vittime, oggi è arrivato a 19.899, con le 431 in più rispetto al numero di sabato. Un dato in netto calo se confrontato con quello delle ultime settimane.



Il capo della Protezione Civile ha comunicato che sono state definite nuove direttive per la gestione dei migranti, sia per quelli salvati in mare che per coloro che sono arrivati o arriveranno sulle coste italiane con sbarchi autonomi. Quelle persone saranno accolte in strutture ad hoc, probabilmente anche navi, (in via di definizione) che saranno gestite con il supporto della croce rossa, dove effettueranno il periodo di quarantena. Terminata la quarantena, la gestione dei migranti riprenderà in base alle procedure in essere.