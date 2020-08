Alexei Navalny è stato avvelenato. Dopo che l'aereo è decollato da Tomsk [per Mosca, Navalny] si è sentito male, ha perso conoscenza. L'aereo è atterrato con urgenza a Omsk. Ora Navalny è in terapia intensiva, è in coma, collegato a un ventilatore. Le sue condizioni sono gravi. Questo è quanto dichiarato dal portavoce dell'ospedale ai giornalisti. Non dice nulla sulla diagnosi, non dice se è in pericolo di vita. Ai medici è chiaramente vietato condividere qualsiasi informazione. E questa è ulteriore conferma che Alexei è stato avvelenato e ora stanno cercando di nasconderlo. Speriamo davvero che tutto vada bene.

Questo è quanto ha dichiarato questa mattina, tramite il suo account social, Kira Yarmysh, portavoce del leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny, 44 anni, blogger e attivista fondatore di FBK, la Fondazione per la lotta alla corruzione che si occupa di indagare su politici, oligarchi e funzionari russi per smascherarne corruzione e malefatte.

Secondo le ricostruzioni fatte tramite testimonianze, ed anche video postate sui social, Navalny ha assunto una bevanda all'aeroporto di Tomsk, tè o caffe, prima del decollo. Sul volo si è sentito male. È andato in bagno e non è tornato. Poi è peggiorato. Hanno lottato per riportarlo al suo posto, mentre lui urlava per il dolore

Nel post seguente il momento in cui viene messo sull'ambulanza. Navalny sembra privo di sensi.