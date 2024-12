“La felicità, il tempo passato insieme, il gusto di stare in compagnia” hanno ispirato la nascita di Amica Chips. E oggi, su impulso di Alfredo Moratti che le ha dato vita, l’azienda continua a crescere a livello internazionale facendo leva su quei valori e sulla “voglia di festa che le patatine risvegliano in ognuno di noi, ad ogni crunch”.



Amica Chips: storia dell’azienda che Alfredo Moratti ha portato nel mondo

Inizia il 22 maggio 1990 a Castiglione delle Stiviere (Mantova) la storia di Amica Chips: a darle vita è Alfredo Moratti che, in oltre 30 anni di attività, è riuscito a portarla ad essere oggi una delle realtà più conosciute a livello internazionale nel mercato delle patatine: basti pensare che sono 22 i Paesi nel mondo in cui vengono esportati i suoi prodotti. Protagonista di una crescita davvero rilevante, Amica Chips è diventata oggi un punto di riferimento nel settore alimentare con una struttura di oltre 70.000 mq, più di 350 dipendenti e un fatturato che supera i 140 milioni di euro. Merito anche di una serie di acquisizioni mirate che le hanno permesso di ampliare la propria gamma di prodotti: da DORITA, piccola azienda mantovana specializzata in patatine e snack (dal 1996 nell’orbita di Amica Chips), a Pandal, realtà milanese acquisita nel 1998 fino a MIA, noto brand del Triveneto grazie a cui l’azienda guidata da Alfredo Moratti nei primi anni 2000 consolidò ulteriormente la propria leadership di mercato.



Alfredo Moratti: punti di forza e valori alla base del percorso di crescita internazionale di Amica Chips

Nella storia di Amica Chips e dietro l’importante crescita all’estero guidata da Alfredo Moratti ci sono alcuni punti fermi che è opportuno evidenziare. Innanzittutto la vision che ne ha ispirato la nascita: “La felicità, il tempo passato insieme, il gusto di stare in compagnia. La voglia di festa che le patatine risvegliano in ognuno di noi, ad ogni crunch”. Valori, emozioni che “continuano a ispirarci ogni giorno, perché per noi le patatine sono come gli amici: non ce ne sono mai abbastanza” si legge anche sul sito di Amica Chips. Altro punto fermo è l’attenzione per la qualità del prodotto: da sempre infatti in ogni fase della produzione (dalla selezione dei fornitori di patate fino a quelle di taglio, frittura e confezionamento) l’azienda adotta i sistemi più all’avanguardia e ad alta precisione per assicurare la massima qualità e prevenire eventuali rischi per la sicurezza degli alimenti. Stessa attenzione che riserva anche all’ambiente e ai territori in cui opera fin da quando ancora di sostenibilità non se ne parlava quanto oggi. Infine, a contraddistinguere Amica Chips è la continua propensione ad innovarsi e ad arricchire la propria offerta con prodotti originali: una dote fondamentale per una realtà decisa a farsi strada a livello internazionale, come Alfredo Moratti intuì con grande lungimiranza, e che oggi si configura come una costante non solo nella storia ma anche nel futuro dell’azienda.