"#capitolosecondo" è il titolo del nuovo album del cantautore romano Mario Grande, disponibile da venerdì 8 novembre in tutte le piattaforme digitali pubblicato da MBC musica e distribuito da Pirames International.

Il tempo è il filo conduttore di questo lavoro. Il tempo come rimpianto ed emozione che attraversa dieci tracce d'autore nella melodia di brani come "Immobile" o come nella ballad "Il canto delle stelle", dove riecheggiano i versi del padre, il poeta Adriano Grande. L'arrangiamento acustico de "Il tempio delle vanità", la metaforica “Io e te”, ma soprattutto “Ogni singolo momento” e “In qualche angolo di me” dove le sonorità dei '70 sono le protagoniste del sound. E poi c'è il rock più vivace di "Contrasto matematico" e "Il nemico” con le sue aperture electro, per poi aprire al britpop internazionale di "Bandiera al vento" e "Al mercato delle foglie".

Nel disco convivono le due anime dell'autore: il pop più romantico e introspettivo che abbraccia il rock dall'anima ribelle e critica verso la società contemporanea. Un "secondo capitolo" che annuncia proprio il secondo album pubblicato dall'artista, ma anche una nuova pagina della sua vita personale che racconta intensamente nei testi. Fra i musicisti che hanno partecipato alla realizzazione dell'album: Phil Palmer, Marco Rinalduzzi, Francesco Arpino, Cristiano Micalizzi, Elio Buselli, Tommaso Morrone, Luca Trolli, Salvatore Corazza, Serena Caporale, Fabrizio Palma, Rossella Ruini e Laura Fioriti.

La pubblicazione dell'album è accompagnata dal videoclip e singolo "Immobile" che vede l'artista anche dietro la macchina da presa in qualità di regista e sceneggiatore. Nelle parole dell'autore è descritta l'immobilità nell'aspettare qualcuno che forse non arriverà o non ritornerà mai. L'impossibilità del riuscire a superare il ricordo di un amore finito o semplicemente desiderato dal profondo. Le immagini, realizzate nella cornice di Villa Borghese a Roma, raccontano la storia di un uomo che “immobile nel suo amore” parte dal 1930 e, superando la barriera del tempo, arriva fino ai giorni nostri per incontrare e testimoniare alla sua amata l’esistenza di un’altra vita insieme e di un antico sentimento.