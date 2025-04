Il singolo è disponibile dal 18 aprile su tutti gli store digitali e in rotazione radiofonica nazionale

Dal 18 aprile è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica nazionale “Baby”, il singolo di Oissela, artista classe 2003 originario di Vasto (CH). Il brano segna una tappa importante nel percorso del cantautore, rappresentando un momento critico e intenso all’interno di una relazione ormai al capolinea.

“Baby” racconta un amore sbilanciato, tossico, dove il sentimento non è ricambiato alla pari e il legame si trascina tra alti e bassi, incomprensioni e attrazione viscerale. Il brano è nato di getto, in una sera piovosa d’ottobre, quando Oissela ha sentito il bisogno urgente di mettere in musica il caos emotivo che lo attraversava. Il risultato è un testo diretto, autentico, sorretto da una metrica curata e una melodia che lascia il segno.

Lo stile musicale di “Baby” si muove nel solco del pop contemporaneo, ma con evidenti richiami alla scena americana. La produzione, affidata a un producer statunitense, dona al brano un respiro internazionale, arricchito successivamente da un lavoro attento di mix e dettaglio che richiama la qualità delle produzioni losangeline.

È un pezzo che non fa sconti e parla a chi si trova in bilico, a chi ha vissuto notti insonni, a chi si è perso in relazioni complicate e ha cercato di ritrovarsi tra le crepe dell’anima. L’ascolto è sconsigliato ai cuori leggeri, ma raccomandato a chi cerca emozioni vere.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/6n4uu65CgpvcZxuG2A9O43?si=3958f0d1d565458f

Oissela, all’anagrafe Alessio Salvatorelli, nasce nel 2003 e fin da piccolo mostra una determinazione fuori dal comune. Cresce ascoltando i grandi del rap americano e italiano, da The Notorious B.I.G. a Marracash, scoprendo nella musica non solo una vocazione, ma uno strumento di espressione e verità. Dopo i primi passi nella scena locale, Oissela si impone con uno stile autentico e personale, capace di fondere influenze urban e pop con una scrittura tagliente e sincera. Con “Baby”, Oissela conferma il suo talento e la sua identità: un artista che non cerca scorciatoie, ma sceglie di raccontare la realtà senza filtri, con coraggio e profondità.

Instagram: https://www.instagram.com/_oiss3la_/