Il grande palco indipendente radiofonico virtuale, programma per Emergenti in onda su oltre 70 radio, diventa un Contest e sceglie come location la città eterna "ROMA".

On Air è un Format ideato dall'Executive Manager Mario Greco nel periodo buio della prima ondata Covid19 per dare agli Emergenti la possibilità di "farsi ascoltare" in radio e "ricominciare pian piano a vivere".

Conosciamo meglio tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco.

Intervista a DANILO SCAMORZA.

Raccontaci di te dai tuoi primi passi ad oggi nel campo musicale.

Ho iniziato a suonare la chitarra elettrica nel lontano 2006 .Il mio primo corso di chitarra elettrica di gruppo in quel periodo. Nasco come chitarrista ritmico. Ho girato diversi maestri/ scuole di musica fino a stabilizzarmi alla rockhouse. Guidato dal maestro Nicola Morigi ho deciso di iniziare nel recente 2019 a scrivere canzoni. Ho fatto uscire ad oggi due inediti Zizou Scamozart ( una canzone autobiografica ) e Virus ( canzone sulla pandemia). Dopo aver iniziato a fare il cantautore ho iniziato lezione di canto nella stessa scuola di musica … la Rockhouse di Cesena il maestro di canto si chiama Alex Kage!



Cosa ti aspetti dalla partecipazione di questo contest?

Spero di essere più spontaneo nella stesura dei testi delle canzoni per poi poter accelerare le uscite delle canzoni.

Quanta importanza ha la musica nella tua vita?

La musica è fondamentale ti fa essere spensierato ti dà energia ed è una passione e un onore sapere suonare e cantare. Mi diverte anche poter andare ai concerti a suonare.



Qual è il tuo cantante preferito o quello che ti ha ispirato maggiormente?

Io nasco come artista indipendente alternativo. Stravedo per il chitarrista dei Litfiba e per i Litfiba come gruppo. Il cantautore che mi ha ispirato maggiormente si chiama Alberto Camerini .da Ghigo Renzullli e da Alberto Camerini ho voluto imparare a destreggiarmi con la musica.



Il tuo genere?

Decisamente punk.



Si può vivere senza musica?

Assolutamente no. La musica è vita



Cosa pensi del panorama musicale italiano?

Io dico che purtroppo non esiste più il rock in Italia o il punk. Il mio obiettivo è non farlo morire definitivamente… con la mia passione spero di riuscirci. Citazione da Zizou Scamozart… Nessuno mi fermerà maiiiii!