Dopo mezzo secolo di carriera, il gruppo leggendario torna in Italia per accendere l’estate con il loro sound intramontabile.

A cinquant’anni dalla loro nascita, i Trammps sono pronti a riportare la disco music sul palcoscenico italiano con due date speciali: il 26 luglio a San Felice Circeo (Lt) e il 27 luglio a Livorno, nella suggestiva Fortezza Vecchia. Il loro tour Disco Inferno Live promette di essere una celebrazione vibrante della musica che ha fatto la storia.

Il gruppo nacque nel 1972 a Philadelphia, città simbolo del soul e della nascente cultura disco. Grazie a una formazione ricca di talento – tra cui i fratelli Wade e Jimmy Ellis – e a produzioni nei leggendari Sigma Sound Studios, i Trammps conquistarono le classifiche con brani come “Zing Went the Strings of My Heart” e “Hold Back the Night”.

Il loro nome è indissolubilmente legato a Disco Inferno, brano esplosivo del 1977 che raggiunse la fama mondiale grazie alla sua inclusione nella colonna sonora di Saturday Night Fever. Con questo pezzo, la band vinse un Grammy e divenne simbolo della disco era.

Oggi, guidati da Robert Upchurch, i Trammps continuano a esibirsi nei maggiori eventi musicali del mondo, dimostrando che la loro energia e il loro groove sono più vivi che mai. Le due date italiane si preannunciano come una vera festa per gli amanti della musica vintage, ma anche per i nuovi fan alla scoperta del sound autentico degli anni ’70

26 luglio - Montenero - San Felice Circeo (Lt)

27 luglio - Fortezza Vecchia - Livorno