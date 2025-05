Con il nuovo singolo, Ninaif esplora il disagio personale e collettivo, trasformandolo in un grido musicale contro stereotipi e conformismo. Tra rock e soul, l’artista mette a nudo emozioni crude, provocazioni e una ricerca di identità che parla direttamente all’anima di chi ascolta.

Ninaif, è un piacere averti qui. Come hai scelto il titolo del tuo nuovo brano “Bevo Sigarette”?

Il piacere è mio.

In realtà il titolo nasce prima del brano, una sera in cui chiedo ad un'amica se le va di bere una sigaretta e fumare un drink insieme a me.

Sul momento ci siamo fatte una risata, ma lì ho capito che nella mia testa c'era un sovraffollamento di informazioni, i pensieri erano troppi, la confusione anche e tutto passava un po' troppo veloce.

Credi sia opportuno far valere la propria identità in un mondo in cui ci vogliono tutti omologati?

Se ti rispondessi di no allora le cose non cambierebbero mai e sono sempre stata convinta che il mondo si cambia iniziando da noi stessi, dal nostro piccolo ruolo al suo interno.

Quindi si, penso sia necessario non avere paura di esistere nel modo più sincero possibile al dì là delle aspettative altrui e delle pressioni sociali sul nostro percorso di vita e sul nostro stato d'animo, sempre nel rispetto dell'altro.

Riconosco che non sia sempre facile, ma ci si può lavorare e se serve è importante anche chiedere aiuto.

Quali emozioni prevalgono all’interno del brano?

Come ho sempre reso noto, un velo di malinconia nei miei brani non manca mai. Ma questa volta sicuramente a prevalere è la rabbia, che si muove anche un po' attraverso la provocazione. L'esigenza è stata quella di liberare un vero e proprio “vomito emotivo”.

Posso dire che scrivere questa canzone è stato catartico.

Hai già in mente qualche progetto per il futuro?

Appena concluso il mio primo progetto da solista, che comprende i quattro brani usciti fino ad ora, sto analizzando un po' questo percorso dal suo inizio fino ad oggi, un piccolo viaggio introspettivo.

Nel frattempo raccolgo le idee e lavoro su come sviluppare nel modo migliore possibile il nuovo materiale, forse con maggiore consapevolezza ed anche un po' più di pancia.

https://open.spotify.com/intl-it/album/3RnSDZpgYJ9j9iuOuvH6qH?si=Ey4JhffPTP6cQLlo0X2TcQ