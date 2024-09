Si vive in quelle case, e in quei palazzi, in ognuno dei quali decine di famiglie scelgono di racchiudere, come nelle celle di un alveare, ciascuna la propria storia fatta di ansie, sogni speranze gioie ricordi, e drammi nascosti di cui nessuno saprà nulla. Chi sono, cosa fanno, cosa vivono quelle persone che ci stanno accanto anche per anni, nel nostro stesso caseggiato, a distanza di un solo piano o di una sola porta; quelle persone che a volte incrociamo per le scale?

Cosa sappiamo noi degli altri?

Il punto è che degli altri noi non sappiamo proprio niente. Cosa vivono, e come lo vivono nel loro privatissimo mondo interiore. Di solito abbiamo solo quello che appare. Eppure, per farcene una idea, a volte può bastare davvero poco; qualche particolare in cui crediamo di riconoscere qualcosa e ce ne costruiamo una immagine. Ed è con questa che noi ci rapportiamo.

A volte, può bastare anche solo il suono... di passi sulle scale!

Una giornata particolare, nell’affascinante Borgo Vanchiglia a Torino, una casa di ringhiera, tante famiglie e tante vite.

https://www.youtube.com/watch?v=U-Q64GOreLs&t=5s