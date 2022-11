La missione di KONE è rendere più fluida la vita nelle città. In qualità di leader globale nel settore degli ascensori e delle scale mobili, KONE fornisce ascensori, scale mobili e porte automatiche per edifici, nonché soluzioni per la manutenzione e la modernizzazione per aggiungere valore agli edifici durante il loro ciclo di vita. Questa la mission di questa grande azienda che quest’anno figura tra i principali sponsor della Coppa del Mondo del Lavoro 2022.

Il messaggio è chiaro, i valori della sicurezza devono stare sempre al primo posto e KONE è pronta a riaffermare questo principio fondamentale dando il suo contributo fattivo nella costruzione di questa grande progettualità ideata dalla Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers.

Perciò KONE invita tutti ad essere presenti alla serata di beneficenza del 25 novembre presso lo stadio Crippa della Città di Cinisello Balsamo e al grande evento del 26 Novembre della Coppa del Mondo del Lavoro 2022, quest’anno dedicata alla pace!

Il 26 Novembre 2022 presso lo Stadio Diego Crippa della Città di Cinisello Balsamo in Milano, si terrà quindi la prima edizione post-Covid della Coppa del Mondo del Lavoro, quest’anno dedicata al tema della Pace.

Con il patrocinio di INAIL, del CONI Lombardia, del Comitato Benemerito del FAIR PLAY del CONI, della Nuova Organizzazione d’Imprese, del Comune di Cinisello Balsamo, dell’ATS di Bergamo, di ANCI Lombardia Salute, di FederDat, di Assoprevenzione, di AiFOS, di Federformazione e di RAI per la Sostenibilità. Si prospetta un’edizione corposa e forte nel voler trasmettere i valori del lavoro, della sua sicurezza e della pace.

Scenderanno in campo, la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers, la Nazionale Italiana dei Giornalisti RAI, la Nazionale Italiana Artisti TV e prima al mondo, una rappresentativa Russo/Ucraina per la pace!

Questa edizione 2022 vanta infatti tre primati mondiali, innanzitutto la presenza della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, prima squadra del pianeta a rappresentare i valori della sicurezza e del mondo del lavoro.

Il secondo primato riguarda il trofeo. Quest’anno il trofeo sarà integrato a una nuova tecnologia che permetterà alla Coppa di interagire con gli smartphone con cui verrà a contatto e raccontare la sua storia.

Il terzo primato sarà invece la prima squadra, composta da Ucraini e Russi nata in collaborazione con padre Ambrogio Makar, archimandrita della Chiesa russo ortodossa del Patriarcato di Mosca, monaco ucraino nativo del Donbass.

Partner tecnici la Exteryo che fornirà la tecnologia al Trofeo e la Empiria Group che ha ideato la soluzione.

Partner organizzativi la Larem Eventi, la CUN Sport Management e sponsor tecnico Givova.

Tra gli sponsor sostenitori sono presenti la KONE, Sicurmed Consulting e l’Organismo Paritetico Nazionale Italform.

Associazioni amiche dell’evento ASD Città di Cinisello e Karate San.

Media partner RAI RADIO 1, EDILPORTALE e V Media.

L’evento a carattere benefico, a sostegno di progetti per la sicurezza sul lavoro nelle scuole, promuove la campagna di raccolta fondi dal titolo “Dona più Sicurezza”.

Il 18 novembre, alle 12,00, presso la sala degli Specchi di Villa Ghirlanda nel Comune di Cinisello Balsamo è prevista la conferenza stampa di presentazione insieme alle autorità e alle squadre e il 25 novembre a precedere l’evento principale, presso il salone dello Stadio Crippa, vi sarà una cena di beneficenza. Per adesione alla cena cliccare qui Cena di beneficenza – Coppa del Mondo del lavoro per la Pace 2022.

Per info scrivere a [email protected]

L’entrata sarà GRATUITA e seguiranno ulteriori dettagli.

Qui il programma: