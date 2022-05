Chi sta supportando Elon Musk nell'acquisizione di Twitter? In base ai documenti finora depositati alla Sec, oltre al supporto di alcuni istituti idi credito, Musk ha avuto il sostegno di Larry Ellison (Oracle) che contribuirà con 1 miliardo di dollari, del fondo Sequoia Capital per 800 milioni, della piattaforma di criptovalute Binance che si è impegnata per 500 milioni e, a seguire, di Qatar Holdings per 375 milioni e della società di asset management Fidelity per 316 milioni.

Il principe saudita al-Waleed bin Talal si è invece impegnato a mantenere la sua attuale quota di quasi 1,9 miliardi in Twitter anche dopo l'acquisizone.

Notizia di ieri è che la Federal Trade Commission (FTC) abbia deciso di vederci chiaro sull'acquisizione da 44 miliardi di dollari di Twitter da parte dell'amministratore delegato di Tesla, secondo quanto reso noto da Bloomberg News. La FTC ha rifiutato di commentare.

L'agenzia deciderà nel prossimo mese se avviare o meno un'indagine antitrust sulla transazione, indagine che ritarderebbe di mesi la chiusura dell'accordo.

Comunque, secondo alcuni esperti dell'antitrust, ci sono scarse possibilità che la FTC trovi prove che dimostrino l'acquisto di Twitter da parte di Musk non possa essere consentito ai sensi della legge antitrust.