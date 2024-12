Il Mega Millions è una lotteria che interessa la quasi totalità degli Stati USA. Gli Stati che vi aderiscono, infatti, sono 45, ai quali si aggiungono il District of Columbia e le Virgin Islands. La prima prima estrazione ebbe luogo il 31 agosto 1996. Dal maggio 2002, ogni volta che viene vinto il jackpot, il montepremi riparte da 20 milioni di dollari. Le estrazioni avvengono due volte a settimana, il martedì e il venerdì, anche nei giorni festivi come il Capodanno.

Perché parlarne? Perché alla prossima estrazione di venerdì 27 dicembre, il vincitore potrà aggiudicarsi l'incredibile montepremi di 1,15 miliardi di dollari, il quinto più grande nella storia del gioco, dopo che in quella della vigilia di Natale nessuno ha indovinato tutti i sei numeri estratti.

Su una schedina il giocatore sceglie cinque numeri tra 1 e 70 (palline bianche) e un altro numero compreso tra 1 e 25 (Mega numero). Il costo di ogni giocata è di 2 dollari. Per vincere il jackpot si devono indovinare tutti i sei numeri vincenti di un'estrazione, ovvero i cinque numeri delle palline bianche più il Mega numero.

Joshua Johnston, direttore del Mega Millions Consortium, ha dichiarato:

"Sappiamo che molte persone probabilmente riceveranno i biglietti per l'estrazione di venerdì come regalo di Natale, e che regalo sarebbe se si finisse con un biglietto del valore di un jackpot di 1,15 miliardi di dollari."

Le probabilità di vincere il jackpot sono estremamente basse, pari a 1 su 302.575.350, mentre quelle di vincere un qualsiasi premio sono di 1 su 24. Nonostante ciò, il fascino di un premio miliardario attira giocatori da ogni angolo degli Stati Uniti. La metà del ricavato delle vendite rimane nello Stato in cui i biglietti sono stati acquistati.

Il più grande montepremi nella storia del Mega Millions è stato di 1,602 miliardi di dollari, vinto l'8 agosto 2023 a Neptune Beach, Florida. Il secondo, di 1,537 miliardi di dollari, è stato vinto il 23 ottobre 2018 in South Carolina. Il terzo, di 1,348 miliardi di dollari, è stato vinto il 13 gennaio 2023 in Maine. Il quarto, di 1,337 miliardi di dollari, è stato vinto il 29 luglio 2022 in Illinois. Il quinto, di 1,13 miliardi di dollari, è stato vinto il 26 marzo 2024 in New Jersey.

Le estrazioni hanno luogo alle 23:00 ora di New York.