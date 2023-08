La Q2 della MotoGP per definire la griglia di partenza della sprint race del pomeriggio e della gara di domenica per il GP di Gran Bretagna, nono appuntamento stagionale, si è svolta su una pista ai limiti dell'impraticabilità, tanto che negli ultimi minuti, la lotta per la pole è divenuta quasi una gara ad eliminazione.

Marco Bezzecchi, pilota del team Mooney VR46, si è confermato estremamente competitivo, conquistando la pole position con il tempo di 2:15.359.

A completare la prima fila della griglia di partenza, altri due specialisti del bagnato: l'australiano Jack Miller della KTM e lo spagnolo Alex Marquez con la Ducati del team Gresini, rispettivamente secondo e terzo a 270 e 412 millesimi dal primo.

In quarta posizione troviamo il leader del mondiale piloti, Francesco Bagnaia, nonostante la scivolata che ha messo fine alla sua Q2 con alcuni minuti di anticipo. Ma quella di Bagnaia non è stata l'unica scivolata, ad esempio Marini e addirittura Bezzecchi, anche se praticamente quasi a fine sessione, sono finiti nella ghiaia.

A fianco, nella seconda linea dello schieramento di partenza, avrà la matricola Augusto Fernandez della GasGas e l'altro pilota della Mooney VR46, Luca Marini.

In terza fila, la Ducati Pramac di Jorge Martin, l'Aprilia di Maverick Viñales e l'altra Pramac di Johann Zarco, con Brad Binder (Red Bull KTM), Franco Morbidelli (Yamaha) e Aleix Espargaro (Aprilia) che completano la classifica della Q2.

Se per domenica la pista sarà asciutta, per la gara sprint, 10 giri a partire dalle ore 16, si prevedono condizioni da bagnato, probabilmente non tanto diverse da quelle della qualifica.