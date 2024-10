"Per noi quest'anno è importante che in manovra ci siano le risorse adeguate per avere un piano pluriennale di assunzione di personale medico e sanitario negli ospedali e per far sì che ci sia un maggiore numero di operatori del servizio sanitario pubblico”. “la priorità è quella di pagare meglio chi già lavora nel sistema sanitario nazionale.Con la prossima manovra di bilancio intendiamo destinare ulteriori risorse per programmare nuove assunzioni e per pagare meglio chi già lavora alle dipendenze del servizio sanitario. Una delle ipotesi è anche quella di tassare al 15% le indennità di specificità per dare ulteriore ossigeno alle buste paga.Abbiamo a cuore, se possibile, che venga tassata in maniera minore tutti gli operatori che lavorano nel sistema sanitario pubblico, come fatto per le ore di straordinario nel decreto legge sulle liste d'attesa".

Questo è quanto ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, all'Assemblea generale dei medici europei dipendenti (Fems), in corso a Roma. Il Ministro ha parlato anche dei giovani medici:

"Non vogliono solo più soldi. Bisogna agire per una medicina più moderna, al passo con i tempi. Non è solo un problema italiano, direi che è mondiale. I giovani hanno grandi aspettative, hanno anche esigenze diverse rispetto al passato. Bisogna intercettare quelli che sono i desideri delle nuove generazioni di medici. Bisogna avere un sistema con meno burocrazia e con più facilità e possibilità di fare carriera.La valorizzazione e la tutela dei medici è un imperativo per questo governo perché rappresentano la spina dorsale del servizio sanitario pubblico e garantiscono i livelli di eccellenza nella cura e nell'assistenza. Certamente c'è ancora molto da fare e ritengo che anche da momenti di confronto come quello odierno possano arrivare indicazioni utili con il comune obiettivo di dare risposte concrete alle legittime esigenze di chi ogni giorno garantisce il diritto alla salute".