Lunedì 3 febbraio si terrà l’Opening Sanremo 2020 al Casinò della città dei fiori.

L’evento, sviluppato da Rai Pubblicità, è parte integrante dell’innovativo progetto Rai “Tra Palco e Città, sarà un viaggio nel tempo per rivivere le emozioni della storia del Festiva! della Canzone italiana.

“Il Festival di Sanremo è la foto di famiglia degli italiani e non solo. Dal 1951 accompagna e scandisce i cambiamenti della società e del costume del nostro Paese. Tutti noi conserviamo ricordi particolari legati al Festival, sappiamo esattamente dove eravamo, chi era con noi davanti alla tv, cosa stavamo vivendo nel preciso momento in cui abbiamo ascoltato quella canzone. Sfoglieremo insieme alcune pagine dei primi settant’anni di Sanremo, perché la storia del Festival è anche l’album della nostra vita e delle nostre emozioni..

Il foyer del Casinò ospiterà l’esposizione degli abiti storici che hanno “disegnato” i 69 anni del Festival, un viaggio per immagini capace di raccontare la storia del costume di Sanremo e dell’Italia. Il teatro del Casinò vedrà “sfilare” sul palco i 7 decenni del Festival con la complicità degli emozionanti filmati di Rai Teche, attraverso le parole dei protagonisti che sul palco dell’Ariston hanno contribuito a scrivere la storia della musica italiana, le note e gli abiti che hanno raccontato il nostro Paese.

Le canzoni che hanno scritto i nostri ricordi, la forza della nostra storia, il valore del repertorio, tutta la bellezza del Made in Italy in un unico grande evento, condotto da Chiara Giallonardo che accompagnerà gli spettatori decennio dopo decennio.

La direzione artistica dell’Opening è affidata ad Emanuela Tittocchia, l’organizzazione produttiva al CGE (Consorzio Gruppo Eventi). Main partner dell’evento è The Mall Sanremo, l’esclusivo outlet del lusso nel cuore della riviera dei fiori che ospiterà “The Fashion Side of Festival” una mostra realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 del Festival di Sanremo.

La serata si concluderà con una cena di gala al Roof Garden dove continuerà lo spettacolo con un performance musicali e DI set

Tra gli altri partner della sera. Cantine Riunite (vini Maschio), Lavazza, Parmalat, HM make up