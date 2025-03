Negli ultimi due decenni i social media si sono imposti nella società modificando radicalmente le relazioni tra gli individui, trasformando il rapporto tra aziende e consumatori, conquistando il primo posto come mezzo di informazione quotidiano.

In questa rivoluzione digitale, come si può trovare spazio sulle piattaforme per comunicare il settore culturale?

Il corso — suddiviso in 5 moduli — ha lo scopo di fornire ai partecipanti i principali know-how del social media management nel campo dell’arte e della cultura attraverso la condivisione di metodologie di lavoro e di strumenti funzionali che permettano di non snaturare il contenuto da veicolare.

Il corso è suddiviso i 5 moduli:

Come progettare una strategia

Come strutturare un piano editoriale

Come creare un format

Come realizzare dei contenuti video

Come impostare una strategia di marketing

Ogni modulo mira a fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici per affrontare una delle cinque fasi necessarie per strutturare e attuare una strategia comunicativa digitale. Il corso — composto da tutti e cinque i moduli — garantisce una formazione completa, è frequentabile per intero ma anche a singoli moduli.

I moduli, della durata complessiva di 6 ore ciascuno, saranno suddivisi in 2 lezioni da 3 ore ciascuna, tenute a distanza di due settimane (ad eccezione del quinto modulo, “Come impostare una strategia di marketing”, composto di un’unica lezione da 3 ore). La prima giornata sarà incentrata sulla teoria e sull’analisi di case studies. Nell’arco delle due settimane di pausa, ogni partecipante sarà invitato a mettere in pratica le conoscenze acquisite presentando un progetto inerente al tema. Il secondo incontro, sarà dedicata alla presentazione dei progetti, all’analisi, alla discussione collettiva e al confronto.

Il corso è rivolto a chi vuole approcciarsi a questo mestiere per la prima volta, a chi vuole apprendere modalità di lavoro più specifiche per il settore artistico/culturale, per addetti ai lavori (gallerie, fondazioni, realtà indipendenti) che hanno bisogno di migliorare la loro strategia di comunicazione digitale.

Docente: Elena Fortunati è una social media content strategist specializzata nella comunicazione digitale in campo artistico-culturale. Dal 2013 collabora con l’agenzia di comunicazione Studio Dude con la quale gestisce dal 2018 i profili social di Treccani Arte. Dal 2020 è social media manager del Museo Macro sotto la direzione artistica di Luca Lo Pinto e dello spazio espositivo Mattatoio. Ha collaborato tra gli altri con: Romaeuropa Festival, Fondazione Magistretti, La Galleria Nazionale, La Quadriennale di Roma, Studio Rizoma, Colli Gallery, Frutta Gallery.

Costi e modalità di iscrizione e partecipazione:

Il numero di partecipanti a ogni modulo è limitato a 12. La domanda di ammissione.deve essere inviata assieme al vostro CV alla mail [email protected]. Oppure potete compilare direttamente il modulo presente sul sito sotto la voce iscrizioni.

Al termine del corso verrà rilasciato un Certificato della School for Curatorial Studies di Venezia, una delle più prestigiose istituzioni nel campo della curatela e riconosciuta in tutto il mondo.

Il costo di ogni modulo è di 250,00 euro. Coloro che si iscriveranno a uno o più moduli, potranno partecipare gratuitamente al modulo 5. La partecipazione esclusivamente al modulo 5 è di 150,00 euro. Le lezioni si svolgeranno sabato mattina dalle ore 10.00 alle 13.00.





MODULO 2:

Termine iscrizione: 12 marzo 2025

22 marzo e 5 aprile 2025, ore 10.00 - 13.00

COME STRUTTURARE UN PIANO EDITORIALE

Una volta definita la strategia, è il momento di tradurla in un calendario di uscite i cui contenuti mirino agli obiettivi prefissi.

Prima lezione – 22 marzo ore 10.00 - 13.00:

• Analizzare la strategia approvata

• Gestione del budget a disposizione

• Tradurre la strategia in contenuti e individuare i formati giusti attraverso cui veicolarli (IG, FB, Tik Tok, Youtube...)

• Pianificare le uscite a lungo e breve termine in un calendario editoriale

• Case Studies

Pratica – 5 aprile ore 10.00 - 13.00:

• Simulazione di un piano editoriale per un possibile cliente.



MODULO 3:

Termine iscrizione: 2 aprile 2025

12 aprile e 19 aprile, ore 10.00 - 13.00

COME CREARE UN FORMAT

Guide, approfondimenti, rubriche. I format sono un appuntamento fisso con la community. Da dove iniziare per crearne uno vincente?

Prima lezione - 12 aprile, ore 10.00 - 13.00:

• Analizzare la strategia editoriale e gli obiettivi

• Gestione del budget a disposizione

• Impostazione del format

• Sostenibilità del progetto nella lunga durata

• Progettazione del contenuto (grafica, video, foto...)

• Impostazione visiva (grafica, video, foto...) e testuale (copy)

• Case Studies

Pratica – 19 aprile, ore 10.00 - 13.00:

• Simulazione della progettazione di un format e elaborazione di tre contenuti



MODULO 4:

Termine iscrizione: 30 aprile 2025

10 maggio e 24 maggio, ore 10.00 - 13.00

COME REALIZZARE DEI CONTENUTI VIDEO

Negli ultimi anni le piattaforme social stanno investendo molto nei contenuti video agevolandone la diffusione e la viralità.

Prima lezione - 10 maggio ore 10.00 - 13.00:

• Progettare il contenuto in base alla strategia e agli obiettivi • Gestione del budget a disposizione (fornitore, sponsorizzate...)

• Individuare la cifra stilistica e il concept tenendo conto delle dinamiche social

• Gestire la produzione del contenuto

• Realizzazione

• Editing e approvazione

• Pubblicazione

Pratica – 24 maggio ore 10.00 - 13.00:

• Realizzazione di un contenuto video in ambito culturale



MODULO 5:

Termine iscrizione: 20 maggio 2025

31 maggio ore 10.00 - 13.00

COME IMPOSTARE UNA STRATEGIA DI MARKETING

Il carburante delle piattaforme social sono i contenuti sponsorizzati. Come imparare a investire budget nei contenuti per raggiungere il pubblico d’interesse?

• Analisi degli obiettivi

• Gestione e ripartizione del budget

• Progettazione del contenuto con fini commerciali

• Impostazione della campagna (target, durata, territorio...)

• Analisi dei dati