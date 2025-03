Il nuovo episodio di "Ippon - Storie dal Tatami", il podcast dedicato al mondo del judo e ai suoi protagonisti, vede come ospite Emanuela Pierantozzi, una delle più grandi judoka italiane di sempre. Due volte medagliata olimpica e pluricampionessa mondiale ed europea, Pierantozzi è un’icona dello sport che ha lasciato un segno indelebile nel judo internazionale.

Di cosa parleremo in questa puntata?

In questa intervista esclusiva, Emanuela ci porterà dentro la sua straordinaria carriera, affrontando temi fondamentali come:

✔️ Gli inizi nel judo e il percorso verso il successo internazionale

✔️ Le emozioni e le sfide delle Olimpiadi di Barcellona 1992 e Sydney 2000

✔️ L’importanza della preparazione mentale e fisica nello sport di alto livello

✔️ Come il judo ha influenzato la sua crescita personale e professionale

Un episodio imperdibile per tutti gli appassionati di judo, per chi vuole conoscere i segreti di una mentalità vincente e per chi crede nel potere dello sport come scuola di vita.

