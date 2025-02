Parallelamente al prestigioso festival della canzone italiana, l’iniziativa “Casa Sanremo”, nata nel 2008, si propone lo scopo di realizzare un luogo per quanti convergono nella città dei fiori in occasione della rassegna canora nazionale. Essa si è dotata di un’organizzazione, che coniuga una versatilità tanto creativa da essere divenuta nel corso degli anni un punto di riferimento per gli addetti ai lavori: infatti, professionisti nei settori dello spettacolo, della musica, del cinema, della letteratura e del turismo si danno appuntamento per scambiare esperienze e far nascere collaborazioni rilevanti.

Nel suo diciottesimo anno di vita “” festeggia una continua evoluzione, uno studio continuo dell’offerta qualitativa sempre più ampia, in grado di catalizzare l’attenzione d’un pubblico larghissimo, differenziato e di tutte le età. In un contesto così importante, sotto la direzione artistica di, non potevano mancare ospiti di notevole spessore artistico, tra cui il famoso dj producer, che ha chiuso in bellezza una serata dedicata alla musica.

Presentato daed accompagnato dalla coreografia, curata e realizzata dalle ballerine Sheila e Sidney Jamello, Joe Bertè ha sfoggiato un vibrante repertorio dei suoi ultimi successi, tutti di propria produzione, dividendo la sua performance in due fasi: la prima, nella quale ha suonato una playlist di brani, come “Dale cosita”, “Me gusta si te Mueve”, “Candela”, “guaco”, “flute” e “Dubai”, mentre durante il secondo momento è stato coadiuvato da, anch’egli disc-jockey e produttore, nell’eseguire “Tell me why”, “Better of alone”, “Tocame” e “Karibu”, questi ultimi due frutto della collaborazione fra lo stesso Alimenti e Joe Bertè.

La sua presenza è stata inoltre propizia per l’invito in moltissimi stand radio, in cui ha effettuato diverse interviste e live. “È stato un grandissimo onore presenziare come special guest in questo evento, Casa Sanremo The Club, tra i più importanti in Italia, – è la chiosa di Joe Bertè –. Spero che nascano sempre più manifestazioni, come queste, dove permettono anche a noi colleghi di conoscerci, collaborare, scambiarci idee, brani e quant’altro, componenti molto importanti, secondo me, dato il periodo un po’ buio per il mondo del clubbing a 360 gradi”. Si tratta dunque di un’esperienza ormai consolidata nel tempo, capace d’ispirare artisti, quali, che credono nella funzione unificante e cooperante della musica.