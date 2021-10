In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi 2021/2022 scopriamo come cambiano le previsioni rispetto a quelle di maggio ma soprattutto quali sono i film che hanno più chance di entrare nella corsa agli Oscar 2022 per la categoria Best Picture. Occhio alla lista!

La triade più accreditata in questo momento è quella formata da: Una famiglia vincente - King Richard di Reinaldo Marcus Green con protagonista il due volte candidato agli Oscar Will Smith che interpreta Richard Williams, padre e coach delle due leggende del tennis femminile mondiale, le sorelle Venus e Serena Williams; il racconto autobiografico di Kenneth Branagh Belfast ambientato durante i tumultuosi anni ’60 nell’Irlanda del Nord e The Power of the Dog di Jane Campion che ha vinto il Leone d'Argento per la Miglior regia all'ultimo Festival di Venezia.