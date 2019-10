Radio Maria presenta il documento d'identità di Gesù Cristo.

Non è uno scherzo o forse sì.

Comunque qualche giorno fa, nella pagina Facebook di radio Maria è stata pubblicata la carta d'identità di Gesù (nome) il Nazareno (cognome).

Molti i dati... alcuni molto curiosi come per la professione. Non il classico Messia ma "Fratello del Mondo".

Ancora ignoto il motivo di questa "creazione" da parte di Radio Maria.



E per i non credenti, ecco il post "originale"...