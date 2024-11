Il Gruppo FS ha lanciato il nuovo brand “Regionale” per il trasporto locale, puntando su innovazione e sostenibilità. Con oltre 400 milioni di passeggeri all'anno e più di 6.000 corse giornaliere, il rebranding si concentra sul miglioramento del comfort, della sicurezza e dell'accessibilità per i viaggiatori in tutta Italia.



Gruppo FS: il nuovo brand Regionale tra innovazione e sostenibilità

Il Gruppo FS ha svelato una rinnovata identità per il trasporto regionale, volto a migliorare la mobilità ferroviaria locale con un forte accento su sostenibilità, innovazione e accessibilità. "Le innovazioni tecnologiche sono tutte fatte pensando ai nostri passeggeri. Quindi più comodità, più comfort all'interno del treno", ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia, durante la presentazione del 500esimo treno della flotta regionale presso la stazione di Roma Ostiense. Questo rilancio si inserisce in un piano strategico più ampio che prevede l’introduzione di 700 treni entro il 2027, tra cui modelli elettrici a doppio piano, monopiano e ibridi. Il Gruppo FS ha investito oltre 7 miliardi di euro per il rinnovo della flotta tra il 2018 e il 2027, ai quali si aggiungono ulteriori 3 miliardi per l'implementazione di tecnologie avanzate e manutenzione. L'attenzione ai dettagli è evidente in ogni aspetto: treni più silenziosi, sedili più spaziosi, telecamere a bordo per garantire maggiore sicurezza e un sistema di bagagliere adatto alle esigenze dei turisti. Questo impegno dimostra la volontà del Gruppo FS di offrire un servizio di alta qualità e di guardare al futuro del trasporto regionale in Italia.



Gruppo FS: investimenti per una mobilità regionale sicura e accessibile

Il rebranding del trasporto regionale fa parte di un processo di trasformazione avviato dal Gruppo FS, che ha messo al centro del proprio operato la sostenibilità. La flotta rinnovata include treni con tecnologie all'avanguardia, progettati per ridurre l'impatto ambientale e offrire soluzioni di trasporto più accessibili e sicure. "Sono treni nuovi disegnati per avere meno rumore all'interno, meno vibrazioni", ha spiegato Corradi, sottolineando anche l'importanza di un’esperienza di viaggio più confortevole. Oltre alla puntualità, che ha raggiunto il 92% nel 2024, e alla digitalizzazione dei processi di acquisto e informazione, il Gruppo FS ha lanciato nuove funzionalità come il biglietto digitale e il sistema Tap&Tap, che facilita i pagamenti a bordo. L'integrazione sperimentale delle bodycam per il personale di Trenitalia in Emilia Romagna rappresenta un ulteriore passo avanti verso la sicurezza dei passeggeri. Grazie a questi investimenti, il Gruppo FS si conferma pioniere nell'adozione di soluzioni innovative per il trasporto pubblico in Italia.