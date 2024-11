Banca Generali, l’AD Gian Maria Mossa: “Mettiamo al centro il capitale umano e diamo alle persone l’opportunità fornita dall’innovazione, cogliendo i principali trend di sviluppo come l’AI che ha applicazioni molto concrete e rappresenta anche un pillar del prossimo Piano Strategico”.



Gian Maria Mossa: Banca Generali alla Milano Digital Week

L’AD Gian Maria Mossa lo aveva ricordato anche lo scorso 30 settembre parlando agli studenti dell’Università Milano-Bicocca in occasione di “Ricette di Innovazione”, il talk dedicato al digital quale nuovo paradigma di comunicazione e servizio anche in relazione all’evoluzione nel calcio-media e alla formazione di servizi economici e finanziari. Banca Generali è in prima linea sul fronte dell’innovazione perché è anche puntando su tecnologia e talento che si affrontano e si vincono le sfide sempre più ambiziose a cui le realtà del settore bancario e finanziario sono chiamate a rispondere oggi. E soprattutto è determinante in ottica di crescita. Il digitale, inteso come cultura della competitività e dell’innovazione, è oggi un paradigma fondamentale in ogni settore, come è emerso anche nel corso del talk a cui ha preso parte anche l’AD Gian Maria Mossa. Banca Generali si impegna per favorire condivisione e formazione in questo ambito, a 360 gradi, con iniziative come il “Tram dell’Innovazione”: la private bank è stata tra i supporter dell’evento, organizzato nell’ambito della Milano Digital Week da Women&Tech-Associazione Donne e Tecnologie per invitare i cittadini milanesi a ragionare sulle tematiche del digitale e dell’innovazione.



Gian Maria Mossa: continueremo a investire sulle tecnologie del futuro

Nell’ambito della Milano Digital Week, Banca Generali, guidata da Gian Maria Mossa , ha preso parte a una serie di incontri insieme ai rappresentanti delle istituzioni, di aziende, della scuola, dell’Università e della ricerca: al centro i principali temi legati al dibattito sull’innovazione come Intelligenza artificiale, Blockchain, sostenibilità e non solo. Nella vision di Banca Generali è fondamentale che il fulcro della trasformazione tecnologica e “nel cuore della trasformazione culturale necessaria per portare l’AI come abilitatore di produttività e qualità in tutti i processi e le relazioni” siano sempre le persone. Lo aveva spiegato anche l’AD nel corso dell’evento all’Università Milano-Bicocca: “Abbiamo creato dei percorsi dedicati per tutte le nostre persone con l’accesso a contenuti e strumenti in grado di favorire il confronto e la progressiva integrazione nel proprio lavoro dei modelli più efficienti. Allo stesso tempo vogliamo trovare lo spazio per valorizzare i giovani con modelli organizzativi e iniziative che aiutino a scardinare le barriere classiche di organizzazioni complesse: hackathon, organizzazione per progetti, incontri non gerarchici ma funzionali alle diverse esigenze (progetto giovani, leadership inclusiva, valorizzazione dei talenti) sono solo alcuni esempi dello sforzo che ogni manager deve fare per guidare il cambiamento”. È questa la direzione tracciata da Gian Maria Mossa per portare Banca Generali a diventare “una banca ‘data driven’ guidata dai dati che rappresentano un patrimonio sempre più prezioso, e continueremo a investire sulle tecnologie del futuro”.