L'appuntamento clou di questa settimana che riguarda i mercati finanziari, sarà senza dubbio la riunione di politica monetaria della Federal Reserve.

Tuttavia, nessuno si aspetta alcuna novità da parte della banca centrale americana, che non dovrebbe neppure prendere in esame il l'ipotesi di rivedere il tapering, anche se molti degli analisti scommettono che verso fine estate potrebbe invece iniziare a farlo realmente.

Pertanto, se i mercati non hanno fatto una piega dopo aver visto schizzare l'inflaziona al 5%, il valore più elevato registrato dal 2008, catalogando l'evento come fiammata temporanea, tutti gli scenari per il futuro sono possibili.

Ma il dubbio riguarda il futuro, perché nessuno può dirsi sicuro che l’inflazione si attenuerà nei prossimi mesi oppure se andrà ancora aumentando.

Se la crescita dovesse rallentare e normalizzarsi, ci sarà bisogno di un calo anche dell’inflazione, altrimenti non sarà possibile evitare una stretta.