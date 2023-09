Max Verstappen, cancellando qualsiasi dubbio sulle performance della Red Bull, si conferma come il pilota da battere nel fine settimana di Suzuka, dominando entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone, sedicesima tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 per il 2023.

Il pilota olandese ha fatto registrato il miglior tempo del venerdì nella seconda sessione con gomme morbide in 1:30.688, creando nella simulazione da qualifica un gap significativo di oltre 3 decimi, sebbene inferiore rispetto alla FP1, con la Ferrari di Leclerc, secondo nella classifica dei tempi, nonostante un piccolo errore nel settore 1. Maggiore il divario della Rd Bull nel long-run, con le gomme proto Pirelli per il 2024.

Buona prestazione anche per la McLaren che, con Lando Norris, ha piazzato il 3° tempo di giornata con 464 millesimi di ritardo, precedendo l'altra Ferrari di Carlos Sainz, 4° a 549 millesimi.

Quinto posto a 640 millesimi per la Mercedes di George Russell davanti all'Aston Martin di un rinato Fernando Alonso, 6° a 804 millesimi, e alla Williams di Alex Albon, 7° a 867 millesimi.

L'ottavo posto è andato al debuttante australiano Oscar Piastri con la McLaren a 974 millesimi dal leader, mentre fa scalpore il nono posto di Sergio Perez sulla Red Bull a un secondo dal compagno di squadra, ottenuto con la stessa mescola utilizzata dal pilota olandese.

Chiude la top 10 Valtteri Bottas con una prestazione positiva dell'Alfa Romeo, però in ritardo di 1.051. Difficoltà per Lewis Hamilton, che nella simulazione qualifica non è andato oltre il 14° tempo.

Sabato le qualifiche si disputeranno a partire dalle ore 8:00.