Un nuovo ed entusiasmante progetto attende Eva Henger. L’attrice e produttrice ungherese è pronta, infatti, a debuttare nel mondo dei podcast con Il Salotto di Eva Henger. Uno spazio dove si parlerà anche di estetica, visto che contiene al suo interno la rubrica Bisturi e Bellezza, incentrata principalmente sulla medicina estetica e sulla chirurgia plastica.

In collaborazione con aDoc, la rubrica si sviluppa interamente grazie alla presenza di dottori, medici e chirurghi, i quali, con le domande puntuali e attente di Henger sui vari argomenti affrontati, sono chiamati a dare consigli e spiegazioni sulle nuove metodologie utilizzate dalla chirurgia estetica. Sinergia resa possibile in primis per via del contributo fondamentale del centroaDoc, che si trova al primo piano del Centro Commerciale Il Granaio di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, e dispone di un ampio parcheggio coperto, collegato alla struttura con scala mobile e ascensore.

Esteso in circa 800 mq, il Centro Medico Polispecialistico aDoc contiene al suo interno 6 ambulatori per visite specialistiche, 4 ambulatori fisioterapici, 1 ambulatorio chirurgico con sala operatoria, 1 ambulatorio gastroenterologico e 1 palestra riabilitativa di 100 mq. Il tutto coordinato dalla supervisione del team del Centro, che conta oltre 70 professionisti distribuiti in più di 40 specialistiche. Ciascuna prestazione sanitaria è infatti supportata da tecnologie di ultima generazione in campo medico, diagnostico, medico-estetico e fisioterapico.

Percorsi che Eva Henger conosce molto bene, dato che è stata insignita del ruolo di madrina e di volto immagine della chirurgia estetica e plastica. Dai trattamenti del viso a quelli del corpo, passando per la cura del seno e le varie prestazioni di chirurgia ricostruttiva, come la ricostruzione mammaria, la dermatochirurgia e la chirurgia post dimagrimento. Il tutto con l’ausilio, per ciascun trattamento, di dispositivi medicali, garanzie in termini di sicurezza e risultati ottenuti. Premure che convertono il Centro Medico Polispecialistico aDoc in un vero e proprio fiore all’occhiello del settore.