L’Unione Europea aveva fatto una battaglia senza quartiere per imporre l’USB-C come standard universale, costringendo persino Apple ad abbandonare il connettore Lightning sugli iPhone 15. Un passo avanti nella standardizzazione? Certo, fino a quando non arriva la nuova bomba: gli smartphone senza porte sono perfettamente legali. Ma allora, tutto questo sforzo per cosa?

Nel nuovo episodio di iTech Podcast, Lorenzo Perucci analizza nel dettaglio questa decisione che sembra fatta su misura per Apple, smascherando le contraddizioni e i possibili interessi in gioco. Se davvero un iPhone 17 completamente privo di porte è alle porte, cosa cambierà per gli utenti?

Dall’USB-C al wireless forzato: un'incoerenza politica?

Per anni, l’UE ha sostenuto che un unico standard avrebbe:

✔ Ridotto i rifiuti elettronici ♻

✔ Reso la vita più semplice ai consumatori 🔌

✔ Eliminato cavi proprietari e costosi 🚫

E ora? Ora ci dicono che un iPhone senza alcun connettore è perfettamente accettabile. Ma allora perché Apple è stata obbligata a introdurre l’USB-C se, di fatto, potrebbe eliminare ogni tipo di porta? C’è forse un doppio standard dietro questa scelta?

Apple ha già vinto la sua battaglia?

Le indiscrezioni parlano di un possibile iPhone 17 Air, il primo iPhone completamente wireless, basato esclusivamente su MagSafe per la ricarica e sul cloud per il trasferimento dati. Un’idea che Apple sogna da anni, ma che finora era rimasta impraticabile. Ora, con il via libera dell’UE, potrebbe diventare realtà.

E i consumatori? Sempre più vincolati al monopolio Apple

Per gli utenti, uno smartphone senza porte potrebbe significare:

❌ Ricarica più lenta e meno efficiente ⚡

❌ Accessori vecchi da buttare e nuovi da comprare 💸

❌ Trasferimenti dati più lenti e vulnerabili 📶

Ma soprattutto, addio libertà: un iPhone senza porte significherebbe dipendere al 100% dai servizi Apple, rendendo ancora più difficile riparare i dispositivi o utilizzare accessori di terze parti.

Una decisione che cambia tutto

Questa scelta dell’UE potrebbe avere conseguenze enormi non solo per Apple, ma per l’intero settore della tecnologia mobile. Se la regolamentazione cambia così in fretta, cosa possiamo aspettarci per il futuro?

🎧 Scopri tutti i dettagli nel nuovo episodio di iTech Podcast! Ascoltalo ora nel box youtube inserito in precedenza per approfondire questo scenario che potrebbe rivoluzionare il mondo degli smartphone.