Un metro dal finale è il nuovo singolo di Mauro Tummolo, in arte Modna, primo estratto che dà il titolo all’album del noto cantautore lucano (etichetta Epicentro Dischi), un brano che rappresenta uno spaccato di vita che analizza l’amore e il passare del tempo, disegnando immagini di ricordi e presente che si alternano, proprio in quel posto dove i sogni e desideri si diluiscono nella vita vera.

Un metro dal finale è una raccolta di brani usciti da quando Modna ha firmato il sodalizio con Epicentro dischi, più due brani completamente nuovi. Quasi tutti I pezzi sono figli della penna dello stesso Modna e del producer Chris Lapolla. La raccolta è un insieme di storie, di destini che si intrecciano, di amori e pensieri sulla vita e sul tempo che passa. Lo stile indie pop e la voce dell'artista si fondono in un viaggio musicale che accompagna chiunque voglia intraprenderlo, in una visione netta e sincera della realtà che ci circonda tutti i giorni, vista da un punto di vista poetico ma anche schietto.

Gli stimoli nuovi -spiega l’artista- aiutano a trasmettere quella forza che occorre per poter creare una serie di forme strutturali che servono a loro volta a delineare un quadro ancora più completo. Alzarsi la mattina e potersi reinventare è fondamentale, azzerando quello che è stato fatto per poter ripartire a volte anche da zero. Ogni brano del disco ha la sua importanza. Sarà un bel viaggio verso “Un metro dal finale”. La pazienza è la più eroica delle virtù giusto perché non ha nessuna apparenza d’eroico (G. Leopardi).

Biografia

Modna è un cantautore noto dal suo carattere forte e deciso, come la sua terra, la Basilicata. Nel 2010 è vincitore del programma “Stasera è la tua sera” condotto da Max Giusti su Rai Uno. Nel 2011/12 Tour con “Man in Frack” tributo a Domenico Modugno con il Maestro Carlo Maria Cordio. Con la sua band, nel 2017, è ospite in Piazza al Capodanno di Venosa (PZ) in concomitanza con quello di Maratea trasmesso su Rai Uno. Semifinalista di un famoso talent in onda su Joy TV tra Bratislava e Praga. La sua attività “live" lo porta ad esibirsi sia all’estero che in Italia, con collaborazioni e OPEN ad artisti come: Marco Carta, Maria Nazionale, The Kolors, Neri Per Caso, Erika Mou, Maldestro, Alfa, Cristina D’Avena e musicisti dei Modà, di Claudio Baglioni e Nek. All’attivo un musical con Mario Rosini ad Andria. Corista in un mini tour con Dodi Battaglia. Marzo 2022 pubblica l’album “La mia seconda pelle” in collaborazione con il noto producer Walter Babbini. La 5° traccia ‘’Pianeti diversi’’ è suonata e arrangiata da Chicco Gussoni alle chitarre e da Mario Guarini al basso. Gennaio 2023 il singolo “Non si impara dalle guerre”. Alcune partecipazioni in Tv: Rai Due (Fiorello e Viva il Videobox) ed Antenna Sud per il “Festival Arte in Musica”. Ottobre 2023 è presente al MEI di Faenza. A dicembre dello stesso anno viene pubblicato un altro singolo “Quell’inutile chiasso”. 2024 2° classificato al Premio Arte D’Amore a Verona con il suo ultimo singolo ''quell'inutile chiasso''. Live Tour con AZZURRA SPETTACOLI nota agenzia musicale del centro sud, accompagnando anche come corista TONY TAMMARO. Ospite negli studi Rai di Isoradio, 2° classificato al “Cantautori Bitonto Suite”. Il 6 Dicembre 2024 pubblica il nuovo singolo “GIRO VERTICALE”. 2025 Open Art a Morgan presso “Bravo caffè” di Bologna. Attualmente è al terzo anno del Triennio in Canto Pop presso il conservatorio N. Sala di Benevento. Su SPOTIFY i suoi brani sono oltre i 500.000 streams. Molto attivo anche sui social e sul portale YouTube (dove si trovano i video ufficiali delle canzoni).



Link utili

www.modnaofficial.it

www.facebook.com/modnareal

www.instagram.com/modnareal

https://www.youtube.com/@modnaofficial