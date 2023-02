Al Circus beatclub - Brescia si continua a ballare anche a febbraio 2023. Dal 2 al 4 febbraio '23 lo si fa tra l'altro con tre party decisamente da non perdere. Si inizia giovedì 2/2 con Rehab, party dedicato alle sonorità urban internazionali. A livello musicale (e non solo) il party è decisamente irresistibile: è un mix di sound hip hop ed elettronico. Al mixer giovedì 2 febbraio al Circus beatclub c'è Jay K, professionista del loro beat che come far divertire chiunque.

E che succede al Circus beatclub - Brescia venerdì 3 e sabato 4 febbraio? Per i due party Off Beat (venerdì 3) e Club (sabato 4) sul palco ed in console al "comando'" c'è la Circus Family: ne fanno parte, tra gli altri, artisti scatenati Dr.Space, Brio, Francesco Toma, Andrea Grasselli (ATGC), Simo Loda… Sono prima di tutto professionisti del divertimento. E in reatlà al Circus beatclub - Brescia chi comanda è solo e soltanto il pubblico. Tutto lo staff è al suo servizio.

///

La stagione '22 - '23 di Circus Beatclub, la disco simbolo del divertimento bresciano, è iniziata venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2022 con uno slogan che dice molto: new home, new beat. Ovvero, la casa di chi a Brescia vuol ballare con stile anche quest'anno è tutta nuova: Circus Beatclub, oggi, a livello architettonico e di design, potrebbe tranquillamente essere a Londra e Berlino. E siccome in un club la prima cosa è la musica, anche il ritmo, anche il battito di Circus Beatclub cambia e si rinnova interpretando le tendenze internazionali in modo sempre originale.

Cosa succede ogni weekend? Restando alla sostanza, sostanza, ovvero dalla musica. Al Circus beatclub di Brescia per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 - 23 è sempre più internazionale... e divertente.

Basta aprire Shazam cliccando sulla pagina Instagram di Circus beatclub per scoprire che i brani selezionati per 'raccontare' la riapertura con due post su Instagram sono una nuova versione di "Jump" di The Cube Guys feat. Luciana ed il bellissimo remix che Eric Prydz ha realizzato per "Consciousness", brano di Anyma e Chris Avantgarde...



Circus Beatclub - Brescia

Via Dalmazia 127, 25125 Brescia

www.instagram.com/circusbeatclub

www.circusbeatclub.com [email protected]

info +39 333 210 5400

Via Dalmazia 127, 25125 Brescia

ingresso con consumazione ven. e sab. 15 euro; gio. e dom. 15 euro uomo, 10 donna