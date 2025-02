Un format innovativo e ad alto tasso tecnologico sta iniziando a far scatenare e divertire il pubblico ed i locali italiani. La "puntata zero" di #cheserastasera The Night Show (www.cheserastasera.com), il primo talent game show itinerante che unisce spettacolo, interazione social e sfide immersive in realtà virtuale, è andata in scena a Palermo, nel contesto d'eccellenza di Villa Zito, la sera di San Valentino. E' prima di tutto un format adatto sia al web, sia alle piattaforme di streaming, sia alla tv.



«E' stata davvero una bellissima serata», spiega l'ideatore Marco Alduina. «Non appena arrivato a Villa Zito, vedendo tutto lo staff pronto al lavoro, non ho potuto fare a meno di pensare a tanti anni fa, quando insieme a vecchi e cari amici, abbiamo avuto l'idea di Trecento60gradi (storico format televisivo siciliano, NDR) ed allo staff meraviglioso di quei tempi. Mi permetto di salutare affettuosamente Riccardo Ruta, Nick Bigtower, Marilù Pipitone ed Angelo Duro (che oggi sta avendo grandissimo successo al cinema con "Io sono la fine del mondo" NDR). Proprio quei ricordi mi hanno dato la spinta per affrontare nel migliore dei modi una serata del tutto nuova, a tratti visionaria».



Ma cosa succede durante un party #cheserastasera The Night Show?



«E' un format in cui tutti i partecipanti all'evento diventano protagonisti di un gioco. Lo definirei un format pieno di "leggerezza", quella bella, vintage. Allo stesso tempo è uno show attualissimo, per temi e tecnologie, come l'Intelligenza Artificiale, il Metaverso, i Social e la vita reale", continua Marco Alduina. «E' un momento fuori dall'ordinario, ricco di tanto e sano divertimento. Ringrazio Enrico Zerilli che mi ha dato l'opportunità di realizzarlo e tutto il nuovo meraviglioso team e i nostri partner che ci aiutano a portare avanti questo progetto».



Come dicevamo, format nasce dall'esperienza di Marco Alduina, produttore e pubblicitario con una lunga carriera nel mondo dei media e della comunicazione. Alduina ha realizzato spot per brand nazionali e internazionali e ha maturato un'importante esperienza nel settore del marketing e dell'advertising... e ha pensato ad un evento innovativo, che unisce spettacolo, tecnologia e partecipazione attiva del pubblico. Inoltre, è adatto sia a discoteche, sia a locali in cui si mangia, sia situazioni d'altro tipo.



In ogni tappa di #cheserastasera The Night Show il pubblico è protagonista, partecipando attivamente alle sfide e vincendo premi esclusivi. Con il suo mix di spettacolo e tecnologia, è un format innovativo, capace di unire tradizione e futuro in un evento davvero scatenato.



Un cast d'eccezione tra spettacolo, cultura e intrattenimento riesce a trasformare ogni "puntata" di #cheserastasera The Night Show in un evento da ricordare.



A guidare lo show è Eva Carieri, artista poliedrica con un background che spazia dalla moda alla televisione. Dopo aver vissuto e lavorato per anni a Bologna, si è distinta nel mondo dello spettacolo con esperienze in Mediaset e come autrice e conduttrice. Ha recitato in serie tv come Bang Bang Baby e collaborato con grandi nomi del settore, consolidando la sua carriera tra cinema, scrittura e divulgazione.



Al suo fianco, Roberto Pizzo, attore e autore con un'ampia esperienza nel mondo del cabaret, della televisione e del teatro. Performer e autore di format comici e programmi televisivi, ha lavorato in radio, scritto libri e recitato in produzioni cinematografiche, dimostrando grande versatilità nel mondo dell'intrattenimento.



La regia è affidata ad Alessandro Alicata, il regista più giovane d'Italia. Nato nel 2005 e cresciuto a Palermo, ha iniziato il suo percorso nel teatro e nel cinema, dirigendo cortometraggi come Era Ora e Gli Spari di Mezzanotte, presentato al Festival del Cinema di Roma. Con il suo stile innovativo e dinamico, porterà freschezza e originalità allo show.



Il progetto è reso possibile anche grazie alla co-produzione di Enrico Zerilli, imprenditore nel settore oleario e figura di spicco nel panorama culturale e cinematografico siciliano. Organizzatore del Paladino d'Oro, festival internazionale di cinema sportivo, ha portato avanti numerosi progetti di rilievo, contribuendo alla promozione del territorio e delle arti visive.



www.cheserastasera.com