La Brexit è cosa fatta, ma ancora per 1 anno non cambierà nulla. Oggi, 31 gennaio 2020, il Regno Unito si prepara a festeggiare il divorzio con la tanto "odiata" Unione Europea.

Divorzio che potrebbe causare l'implosione dello stesso Regno Unito.

La Scozia, da sempre pro-Europa, non ha molto da festeggiare, anzi sta affilando le armi per conquistare la sua indipendenza e riabbracciare nuovamente l'Unione... europea.

Il Parlamento scozzese, in maniera simbolica ha deciso di essere vicino all'Europa e ai suoi cittadini presenti in Scozia approvando una norma per continuare ad esporre la bandiera dell'Unione europea davanti alla propria sede.