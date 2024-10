A distanza di un anno esatto, la Formula 1 riprende la propria stagione ripartendo dal GP degli Stati Uniti, che come sempre si corre sul Circuito delle Americhe di Austin, in Texas, una pista di 5.513 metri con una combinazione di curve ad alta, media e bassa velocità, due aree DRS e molte variazioni di altitudine, a partire dalla ripida salita che conduce in curva 1. I sorpassi sono possibili non solo sul rettilineo principale, ma anche alle curve 12 e 13, mentre l'ultima sezione presenta cambi di direzione a bassa velocità che mettono alla prova la gestione degli pneumatici. La configurazione aerodinamica utilizzata è a carico medio-alto.

Il commento dei piloti Ferrari...

Carlos Sainz: "Abbiamo sempre parlato delle buone sensazioni riscontrate da quando abbiamo introdotto in macchina gli ultimi aggiornamenti, ma altrettanto sappiamo che il vero banco di prova sarà qui, specialmente nel primo settore. In base a come la vettura si comporterà nei curvoni veloci, sapremo quanto bene avremo lavorato nelle scorse settimane, e di conseguenza anche cosa possiamo aspettarci per le gare a venire".

Charles Leclerc:"Era ora di risalire in macchina, e come sempre non mi dispiace di avere davanti un weekend con il formato Sprint, perché questo significa dover entrare subito nel vivo dell’azione con le qualifiche per la gara Sprint in programma già domani. Credo che nelle ultime gare siamo andati nella direzione giusta, ma sarà importante verificare quanto bene abbiamo lavorato, e questo lo capiremo da come la vettura si comporterà in alcune curve di questo tracciato. Io non credo che il quadro dei valori in campo possa cambiare in maniera rilevante, né credo che partiamo come favoriti, ma sono convinto che se facciamo tutto bene possiamo essere competitivi e avere delle possibilità di ottenere buoni risultati in ciascuna di questi ultimi sei Gran Premi. Per questo credo sia inutile fare grandi riflessioni sulle possibilità che abbiamo nei due campionati, e che sia meglio focalizzarsi gara per gara".



Questo il calendario della gara:

18 ottobre

Practice 1 19:30 - 20:30

Qualifiche Sprint 23:30 - 00:14

19 ottobre

Gara Sprint 20:00 - 21:00

20 ottobre

Qualifiche 00:00 - 01:00

Gara 21:00



Crediti immagine: x.com/F1/status/1847031602792354136/photo/1