Saranno 19 i giri che assegneranno punti ai primi otto classificati nella gara Sprint del GP degli Stati Uniti.

Dopo le qualifiche che si sono disputate intorno alla mezzanotte (ovviamente ora italiana) a partire dalla pole sarà Max Verstappen (Red Bull), che al suo fianco avrà la Mercedes di George Russell. In seconda fila, la Ferrari di Charles Leclerc, terzo, e la McLaren di Lando Norris (McLaren). Subito dietro l'altra SF-24 guidata da Carlos Sainz, quinto, cui farà compagnia la Haas di Nico Hulkenberg.

Completano la top ten Lewis Hamilton (Mercedes), Kevin Magnussen (Haas), Yuki Tsunoda (RB) e Franco Colapinto (Williams). Brutta qualifica, invece, per Sergio Perez (Red Bull) che partirà dalla prima casella della sesta fila e Oscar Piastri (McLaren) che in Q1 è andato oltre le linee che delimitano il tracciato facendosi così annullare il tempo che gli avrebbe consentito di superare il taglio.

Ecco come hanno commentato la giornata in casa Ferrari.

Charles Leclerc:"Non abbiamo portato a casa il risultato ideale, ma questa terza posizione non è male per la Sprint Race di domani in cui faremo di tutto per recuperare posizioni.Il nostro passo è sembrato buono con le Medium, mentre con le Soft non avevamo abbastanza ritmo per giocarci la pole position. Il mio giro è stato un po' sporco, ma in senso assoluto in SQ3 non eravamo al meglio, cosa che può succedere quando c’è così poco tempo a disposizione nelle prove.Non abbiamo ancora un quadro chiaro del ritmo gara di tutti, ma spero che avremo una Sprint Race solida, perché sarebbe un segnale positivo per domenica".

Carlos Sainz: "È stata una Sprint Qualifying molto serrata e nel complesso non è andata male. I giri in SQ1 ed SQ2 con le gomme Medium sono stati buoni, mentre con le Soft ci è mancato qualcosa. Nell’unico tentativo in SQ3 si è giocato tutto sui dettagli, ma domani avremo un’altra chance.A livello di passo gara penso che possiamo essere competitivi e per questo mi aspetto una gara Sprint interessante nella quale possiamo lottare per recuperare posizioni".

Fred Vasseur, Team Principal:"Direi che fin qui non ci possiamo lamentare, anche se non abbiamo ottenuto esattamente il risultato che ci aspettavamo dopo che questa mattina eravamo stati davanti a tutti con le Hard e la macchina sembrava andare bene anche con le Soft. In SQ1 ed SQ2 siamo stati molto competitivi, mentre in SQ3 con le Soft abbiamo perso un po' di terreno.Nel complesso però il ritmo pare esserci come del resto era stato già a Monza, Baku e Singapore. Il quadro dei valori è molto serrato e abbiamo visto Mercedes e (Max) Verstappen molto meglio con le Soft che con le Medium, mentre per noi è sembrato l'opposto, il che fa ben sperare per le gara di sabato e domenica nelle quali non ci aspettiamo di dover usare le Soft. Domani, partendo terzo e quinto in griglia e considerato il ritmo mostrato con le Medium, potremmo avere quello che serve per lottare per la vittoria".



La gara Sprint prenderà il via alle 20:00 ora italiana.