'Il Leggendario' svela i segreti dei Templari presenti sul Duomo di Genova, diretto da Lercari e prodotto da un'associazione culturale. Il fenomeno è internazionale grazie ad Amazon - Prime Video.

Dario Rigliaco, supportato dall’associazione culturale genovese D&E Animation documenta i momenti chiave del medioevo intorno alla Cattedrale e i segreti dei Cavalieri del Tempio.

Sono tante le simbologie e i riferimenti che collegano i Cavalieri del Tempio al Duomo di Genova, attraverso storia e leggenda di quest’ultimo.

Una "partita a scacchi" simboleggia l'eterna missione dei Templari in battaglia in Terra Santa, argomento che l’autore aveva già iniziato a documentare attraverso le sue ricerche pubblicate su uno dei suoi libri più venduti, “Miti&Misteri della Liguria” (Ed.Programma).

È girato tutto in Liguria ed è fedele ai testi dell'autore che grazie alla partecipazione di Raoul Bollani svela segreti inediti della Cattedrale del capoluogo ligure.

La pellicola, della durata di circa 50 minuti, attraversa la storia e la leggenda del luogo di culto più importante della capitale del Medioevo 2024: Genova.

Scopri il trailer sul Canale del Leggendario: https://youtu.be/mPhSdrQZUcw?si=i9-gXZrDQ7hLKzQl

Tra gli attori in scena per le parti di reenacment, l'attore Fabio Dessi ("amici come prima" con Boldi e De Sica), Rosa-Angela Rivituso ("Blanca", "Petra"...) e alcuni dei protagonisti di "Mondi Paralleli - prigionieri del Tempo-, come Riccardo Musso, Enrico Salerno, Fabio di Meola e Juri Simonich come Junior-Stuntman.

Il docu-film ha coinvolto più di cinquanta persone in tre mesi di riprese ed è stato assistito da 'Genova Liguria Film Commission'. Oggi è ufficialmente in distribuzione internazionale sulla piattaforma Amazon Primi Video in USA, Regno Unito e Germania. In attesa della distribuzione diretta in Italia, la pellicola che esalta i segreti di Genova si fa spazio nel mondo.

'Il Leggendario', quindi, non è più una realtà locale; con questo pseudonimo attribuitogli durante un’avventura collaborativa autoriale per il programma di Canale5 Striscia la Notizia, è ormai un vero e proprio simbolo del progetto di valorizzazione che si occupa di leggende, cultura, mistero, sport e non solo, con il canale youtube (Dario Il Leggendario) in forte crescita e una troupe di appassionati e professionisti che lavora a un percorso ben delineato e sempre più seguito. L'autore ha circa 30 titoli in Libreria che valorizzano la Liguria e non solo.

"Mi aspetto che questo progetto possa essere valorizzato nel nostro territorio nazionale, che le istituzioni mi contattino e che mi propongano qualche idea di distribuzione e valorizzazione, magari direttamente nelle scuole. Ad oggi abbiamo fatto tutto con le nostre forze e veniamo apprezzati nel mondo, sarebbe molto interessante esserlo anche a Genova o in Liguria ad esempio. Mai sottovalutare il fatto di far conoscere i Segreti di Genova ai genovesi stessi". Dichiara l'autore Dario Rigliaco.