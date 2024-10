Nella seconda qualifica del fine settimana texano, stavolta per formare la griglia per il gran premio che prenderà il via alle 20:00 ora italiana, è stato Lando Norris (McLaren) ad aggiudicarsi la pole del 19° appuntamento del Mondiale di F1 2024.

Dopo il terzo posto ottenuto qualche ora prima nella Sprint, Norris ha realizzato un giro straordinario nell'ultimo tentativo in Q3, avvicinandosi al record della pista con il tempo di 1:32.330, di 31 millesimi migliore del secondo classificato, l'olandese Max Verstappen (Red Bull).

Va detto anche che una parte dei piloti che stavano completando il secondo tentativo in Q3 ha dovuto alzare il piede dall'acceleratore dopo che alla penultima curva Russell è finito contro le barriere, impedendo così anche alle due Ferrari di completare il giro, a seguito dell'immediata esposizione della bandiera gialla. Il pilota della Mercedes partirà comunque dalla sesta casella della griglia, con a fianco l'altro pilota McLaren, Oscar Piastri.

Per l'ultima fase della sessione di qualifiche, entrambi i piloti della Ferrari avevano a disposizione due treni nuovi di gomme Soft. Al primo tentativo Sainz ha ottenuto il tempo di 1:32.652, Leclerc è stato invece più lento di circa un decimo, prestazioni che sono valse ai piloti della rossa, rispettivamente, la terza e la quarta posizione in griglia. Al secondo tentativo entrambi si stavano migliorando, ma il botto di Russell in curva 19 ha messo la parola fine alle qualifiche.

La sessione è stata molto negativa per la Mercedes, soprattutto considerando la prestazione di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha avuto problemi e non ha superato il taglio nella Q1, chiudendo con il 19° tempo, anche a causa di un tempo migliore (comunque non sufficiente per andare in Q2) cancellato per il mancato rispetto dei limiti della pista. Tuttavia, con la penalità inflitta a Liam Lawson, retrocesso in ultima posizione per la sostituzione della power unit sulla sua Racing Bulls, Hamilton partirà 18°.

Ottimo risultato invece per Pierre Gasly, settimo con l'Alpine a poco più di mezzo secondo dalla pole, che si è piazzato davanti a Fernando Alonso (Aston Martin), Kevin Magnussen (Haas) e Sergio Perez (Red Bull), decimo.

Per il gran premio, sono più che buone le speranza di vittoria per la Ferrari, come ha spiegato il team principal Frederic Vasseur: "Abbiamo un po' confermato quello che ci aspettavamo: siamo molto veloci con le mescole medie e hard, mentre con le soft facciamo più fatica. Partire comunque in seconda fila va bene e ci lascia delle possibilità per battagliare per il successo. Non è una pista facile per la messa a punto, viste le caratteristiche diverse dell'asfalto, ma noi siamo fiduciosi in vista del GP".