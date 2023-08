Il film di Jonathan Glazer, The Zone of Interest, vincitore all’ultimo Festival di Cannes di ben 4 premi tra cui il Grand Prix, è sulla carta il competitor più forte per la gara di quest'anno agli Oscar nella categoria Miglior film internazionale anche se la sua candidatura non è stata ancora ufficializzata, ma la distribuzione americana targata A24 mira a fare incetta di nomination.

L’unico nodo da sciogliere è quello legato ad una potenziale controversia sul Paese da rappresentare dato che è in lingua tedesca, ma è stato girato in Polonia ed è scritto e diretto da un autore britannico, anche se molto probabilmente sarà la scelta del Regno Unito diventando il primo film in lingua tedesca a rappresentare il Paese.

In attesa di conoscere i film selezionati da ogni Paese per la categoria Best International Feature Film, ecco i suoi potenziali rivali!