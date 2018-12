Dalla tv al web il paparazzo diventa social #Insorgeveritas

Professione paparazzo: Maurizio Sorge è uno dei fotografi delle star più famosi in Italia. Ci ha regalato tantissimi servizi esclusivi, tra cui il celebre scoop su Fabrizio Corona e Belen Rodriguez alle Maldive. In tempi più recenti, si è dedicato anche alla televisione.

Solo dopo tanti anni di duro lavoro e di sacrifici, Maurizio Sorge è diventato un vero paparazzo. In queste vesti, ha ‘dato la caccia’ a centinaia di vip. Tra gli altri, ricordiamo Michelle Hunziker, Manuela Arcuri e Patrizia D’Addario.

È stato più volte ospite di varie trasmissioni, come ad esempio Domenica Live e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Nel 2004 ha collaborato con Enrico Papi per il programma Papirazzi. E nel 2018 è stato ospite fisso in studio nel talk show Vieni da me, condotto da Caterina Balivo.

Con l’avvento dei social i vip tendono a fotografarsi da soli in ogni salsa, il web è diventata una sfida e Maurizio l’ha raccolta , con una trasmissione web #Insorgeveritas. Restate connessi .