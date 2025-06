Si è ufficialmente concluso il progetto “Milazzo Accessibility Experience (MAX) – Heritage and Attractions Inclusive for All”, realizzato nell’ambito dell’iniziativa europea CommuniCity, con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti, in modalità fisica e digitale, uno dei luoghi simbolo della cultura siciliana: il Castello di Milazzo.

Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale e sviluppato dal team di INNOVA, è stato presentato al Sindaco Pippo Midili, alla presenza di Josephine Di Pino, Project Manager di Open & Agile Smart Cities e coordinatrice del programma europeo, con il contributo attivo dei partner coinvolti: l’Ecomuseo “Chersoneso d’Oro”, il GAL Tirreno-Eolie. Grazie all’impiego della tecnologia proprietaria ArViTech, il progetto ha reso possibile la creazione di un tour virtuale interattivo del Castello, arricchito da contenuti multimediali e percorsi completamente accessibili, anche da remoto, per persone con disabilità motorie o sensoriali. L’esperienza può essere fruita da smartphone, PC e tramite visori immersivi, offrendo un accesso inclusivo e coinvolgente a un patrimonio di inestimabile valore.

ArViTech integra realtà aumentata, mappe intelligenti e interfacce inclusive, offrendo un'esperienza immersiva pensata per turisti, cittadini, studenti e visitatori di ogni età. Il percorso non si ferma qui: INNOVA ha già avviato lo studio per l’integrazione di avatar dotati di Intelligenza Artificiale Conversazionale, che guideranno i visitatori alla scoperta del patrimonio culturale in modo naturale, interattivo e multilingua.

“Con il progetto MAX abbiamo dimostrato che la cultura può – e deve – essere accessibile a tutti”: dichiara l’ing. Giuseppe Giorgianni, CEO e Fondatore di INNOVA. Nei prossimi mesi vogliamo aggiungere una nuova dimensione a questa esperienza, portando i nostri Avatar con Intelligenza Artificiale Conversazionale nei percorsi culturali, come già realizzato in Francia, Emirati Arabi e Cina. “Una iniziativa che permette di aprire le porte del Castello a tutti – ha aggiunto il Sindaco Midili – restituendo anche a chi non può muoversi o vedere la possibilità di vivere un luogo straordinario, un ulteriore contributo alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale”.

È possibile accedere all’esperienza digitale visitando il sito ufficiale del progetto: www.innovame.it/castellomilazzo