Presentato a Palazzo D’Amico il progetto “Elevare ogni talento” relativo all’avvio dei tirocini di inclusione sociale nell’ambito del Distretto Socio Sanitario n. 27, quale azione prevista nel Piano di Attuazione Locale (P.A.L.) – Fondo Povertà anno 2018. Il servizio è stato affidato in regime di co-progettazione al Centro Studi e Ricerche “Siapa” quale Ente Promotore, che curerà tutti gli adempimenti necessari dall’avvio dei tirocini fino alla loro conclusione.

Il Distretto Socio Sanitario n. 27, Comune capofila Milazzo, prevede l’attivazione di 36 Tirocini di Inclusione sociale, i cui destinatari sono stati individuati tra i beneficiari dei nuclei familiari titolari delle misura di sostegno al reddito A.D.I. o un ISEE non superiore a € 9.360,00 residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 27 e che risultino inoccupati e/o disoccupati e/o inseriti nel circuito di assistenza da parte dei Servizi Sociali o del Centro per l’Impiego competente per territorio. Saranno finanziati per l’importo complessivo di € 211.621,52. La durata dei progetti dei tirocini di inclusione sociale è di 6 mesi. Il tirocinante sarà impegnato per 20 ore settimanali, per 4 ore giornaliere. Per ogni tirocinio sarà erogata un’indennità mensile pari a € 500,00 (cinquecento,00), proporzionata alle ore effettivamente svolte.