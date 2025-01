Il 30 Dicembre, lunedì, si sono svolte le ultime partite dell'anno per i campionati più importanti d'Europa per quanto riguarda il calcio. Si sono svolte 2 partite di Serie A e 3 partite di Premier League.

Per quanto riguarda la Serie A la prima partita che si è giocata è stata Como Lecce, importante scontro salvezza che si è concluso con il risultato di 2 a 0 per il Como. I marcatori sono stati per primo Nico Paz ,autore anche di un rigore sbagliato nel primo tempo, e Cutrone, autore anche dell'assist per il gol di Paz.

La seconda partita è stata Bologna Verona che è terminata per 2 a 3 per la squadra Veneta con l'ultimo gol del 2 a 3 che è arrivato tramite un autogol di Castro. Da segnalare la prestazione di Benjamin Dominguez, ala del Bologna, condita da 2 gol e tanta voglia di fare, sicuramente un giovane da seguire per il futuro.

Per la Premier sono state giocate 3 partite.

La prima è stata Aston Villa Brighton che è terminata per 2 a 2 con il Brighton che è andato sotto di un gol per 2 volte ma che è riuscito comunque a portare a casa un punto prezioso per rimanere nella prima metà della classifica. La squadra di Emery non riesce a vincere e resta nona in classifica a pari punti con il Fulham.

Si è giocata anche Ipswich Chelsea che è terminata incredibilmente per 2 a 0 per la squadra di casa. La squadra neopromossa in Premier ha fatto il 24% di possesso palla ma comunque 6 tiri in porta di cui 2 sono entrati in rete. Il Chelsea perde la seconda partita consecutiva e scende al quarto posto dietro l'Arsenal.

L'ultima partita che si è giocata si è svolta all'Old Trafford, con il risultato di 0 a 2 per il New Castle. Una crisi senza fine per i Red Devils che ora si trovano 14esimi con solo 6 vittorie su 19 partite. La squadra di Howe si trova quinta ora e vede sempre più la zona Champions League.