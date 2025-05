Un viaggio musicale tra amore, introspezione e nuove sonorità pop-dance

L’8 maggio 2025 segna il ritorno di Anita Brightfly con “Margherite”, un EP di quattro tracce che racconta storie autentiche e vissute. Ogni brano è nato da esperienze personali e si sviluppa in una dimensione musicale che spazia dal pop elettronico alle influenze internazionali.

La cantautrice anglo-italiana, che si è fatta notare nel panorama indipendente con brani come “Let me” e “Cuore in pace”, mostra qui una maturità artistica inedita. La produzione, curata insieme ad Edoardo Piccolo, regala un suono moderno e raffinato, rendendo “Margherite” un piccolo manifesto di libertà creativa. L’EP include “NOI”, “We need love”, “Discriminata” e “Paraguay”, ognuno con la propria anima e identità sonora.

Un progetto ambizioso che racconta la trasformazione dell’artista e conferma la sua vocazione alla sperimentazione musicale.

