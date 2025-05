"Ho sempre voluto farlo. Ma ogni volta che ci provavo, qualcuno mi faceva sentire inadatto. Stavolta ho scelto di ascoltare me stesso."

Con questa frase, carica di verità e determinazione, Parish Itri racconta la genesi di “Venti di Emozioni: Haiku di Vita e Vuoti”, il suo primo libro, pronto a essere pubblicato su Amazon. Un’opera intima, profonda, reale. Un percorso emotivo racchiuso in versi brevissimi, capaci però di aprire universi interiori.

Questo non è un libro da leggere.

È un libro da sentire.

Ogni haiku è un respiro scritto, un pensiero catturato prima che sfuggisse. Sono fotografie dell’anima, scattate in quei momenti in cui nessuno guarda ma tutto accade.

"Scrivo perché non voglio dimenticare ciò che ho provato. Perché ogni emozione non detta è un frammento che rischia di andare perso."

La scelta dell’haiku non è casuale. Parish, affascinato da sempre dalla cultura giapponese, ha trovato in questa forma essenziale lo spazio giusto per racchiudere l’intensità senza bisogno di rumore. Tre versi bastano per dire tutto. Quando sai cosa stai dicendo. Quando hai il coraggio di farlo.

"Ogni parola che leggerai è stata scelta con cura. Ogni pausa, voluta. Ogni silenzio, necessario."

Questo libro è nato per chi ama senza dire, per chi sente troppo e troppo in fretta, per chi si è perso e non sa da dove ricominciare. È un invito a rallentare, a respirare, a riconoscersi.

"E se anche solo un verso ti somiglia… allora questo libro è tuo."

Parish racconta con emozione il momento in cui ha sfiorato con le dita la prima copia stampata:

"È stata un’emozione che non so spiegare. Stringere tra le mani qualcosa che ho creato con il cuore… era come tenere un pezzo di me."

E presto, anche tu potrai farlo.

Il libro sarà disponibile su Amazon, con i preordini attivi a breve.

Un’occasione per portare con sé qualcosa di vero, di necessario.

Perché chi sceglie “Venti di Emozioni” non sceglie solo un libro: sceglie di ascoltare ciò che troppo spesso si tace.