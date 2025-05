GENOVA – maggio 2025

A pochi giorni dall’uscita ufficiale, “Un po’ più grande”, il nuovo singolo dei Mala-Genìa, sta iniziando a camminare con le proprie gambe… o meglio: a correre sui campi da calcio di tutta Italia.

In diverse scuole calcio giovanili, il brano è stato scelto come colonna sonora per video motivazionali, reel e contenuti social, diventando in breve tempo un simbolo spontaneo di quel calcio che educa, unisce e forma prima ancora di competere.



DA BRANO MUSICALE A COLONNA SONORA EDUCATIVA

Allenatori e responsabili sportivi stanno condividendo il brano, utilizzandolo come sottofondo per raccontare la vita quotidiana dei giovani atleti: le partite sotto la pioggia, gli abbracci dopo un gol, gli occhi rivolti in tribuna a cercare lo sguardo di un genitore.

Il motivo è semplice: “Un po’ più grande” parla il linguaggio universale dell’emozione, quello che tutti – grandi e piccoli – conoscono quando si ritrovano in campo, con le ginocchia sporche di fango e il cuore pieno di sogni.

“Mi basta il tuo sorriso per sentirmi un po’ più grande” – è più di un verso: è una dichiarazione di crescita, un inno all’umanità dentro lo sport.



MALA-GENÌA: DUE VOCI, UNA SOLA VISIONE

Dietro questo successo sincero ci sono i Mala-Genìa, il duo musicale composto da Leonardo Andreotti Siri e Alberto Aimo.

Con sensibilità cantautorale, sguardo poetico e una forte attenzione ai contenuti, i Mala-Genìa stanno costruendo una strada fatta di musica che racconta, dove il quotidiano diventa canzone e la semplicità diventa forza. E questo è il loro inizio.

Il loro nome, Mala-Genìa, porta dentro un’ironia identitaria che abbraccia le contraddizioni di chi sogna dal basso, con l’ambizione di essere veri prima che perfetti.



UNA CANZONE PER ALLENARE IL CUORE, NON SOLO I MUSCOLI

Nel testo di “Un po’ più grande”, il calcio diventa metafora della crescita, dell’educazione, della fragilità e della relazione profonda tra genitori e figli, tra compagni e avversari, tra chi tifa e chi gioca.

È una canzone che mette in campo l’anima di un bambino e il coraggio di un adulto, e che oggi si sta diffondendo là dove questi mondi si incontrano davvero: nei centri sportivi, nei campi di periferia, nei post degli allenatori, nei video dei genitori, nei sogni dei ragazzi.



DOVE ASCOLTARE IL BRANO

🎧 “Un po’ più grande” è disponibile su Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music e su tutte le principali piattaforme digitali.

📺 Su YouTube è in arrivo anche il videoclip ufficiale, già in fase di pre-produzione in collaborazione con la società Polis Genova che sta abbracciando il progetto.