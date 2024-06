Venerdì 7 giugno, sarà disponibile, in digitale, “Amore Eterno ” (Dischi dei Sognatori / Noise Symphony srls / Ada Music Italy), il nuovo brano di Silvia Salemi.

Dopo “Fiori Nei Jeans ”, inedito uscito lo scorso venerdì e, da domani, in rotazione radiofonica, il nuovo brano “Amore Eterno” anticipa “23 Ore”, la raccolta in uscita il 21 giugno, contenente i brani dell’album “23” (2017) e i singoli pubblicati negli ultimi anni.

“Amore Eterno ” racconta la consapevolezza di voler continuare ad alimentare una relazione, considerando la distrazione e i malesseri che il tempo stesso crea. Se non alimentato, un rapporto, che dura da tempo, tende a sbiadirsi e quello che Silvia Salemi canta, in questo brano, è proprio la voglia di continuare ad amare e di riaccendere, nei suoi occhi e negli occhi, di chi è al suo fianco, quella fiamma che non si è spenta, ma che si è solamente affievolita.

Prodotto da KOkeshi, “Amore Eterno ” è stato scritto da Fiat 131, cantautore rivelazione della nuova scena indie, Silvia Salemi, Principe, Marco Rettani e composto da Fiat131, insieme a Mirko Guerra.

Questo progetto segna il ritorno di Silvia Salemi anche sulle scene live con Voice: l’artista, quest’estate, sarà in giro per l’Italia, con Voce Summer Tour, l’anteprima del progetto indoor che Silvia Salemi porterà, nelle principali città italiane, tra il 2024 e il 2025.

Silvia Salemi è una cantautrice, conduttrice televisiva e radiofonica e scrittrice. Nel 1995, vince il Festival Di Castrocaro con il brano “Con Questo Sentimento” e, da quel momento, non si ferma più, partecipando, prima, nella sezione Nuove Proposte e, poi, da Big, a quattro edizioni del Festival Di Sanremo dove, nel 1997, con “A Casa Di Luca” viene premiata dalla critica, per il miglior testo, e al Festivalbar del 1998. Alla carriera di cantautrice, affianca un percorso da conduttrice radiofonica, su Rai Radio 2, percorso ormai consolidato che la vede, quotidianamente, ai microfoni di Rai Isoradio Rai Radio 2. Dopo una pausa, dalla musica, torna sulle scene discografiche nel 2017 e, contemporaneamente, pubblica il suo primo romanzo autobiografico, “La Voce Nel Cassetto”. Nel 2017, è alla conduzione di “Piccole Luci”, su Rete 4, e conduce la rubrica “A Casa Di Silvia”, all’interno del programma “La Vita In Diretta Estate ”, su Rai 1. Nel 2019, è a teatro con Giuseppe Zeno, con “Non Si Uccidono Così Anche I Cavalli” e partecipa ad “Ora O Mai Più”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus, dove presenta il singolo “Era Digitale”. Nel 2020, pubblica il singolo “Chagall”, a cui seguono “I Sogni Nelle Tasche” (2021), “Noi Contro Di Noi” (2022), scritto insieme a Matteo Faustini e Marco Rettani, e “Faro Di Notte” (2023).

