ROMA – (Ernesto Genoni) - L'idrogeno rinnovabile rappresenterà uno strumento fondamentale sulla strada della transizione energetica ed è al centro della strategia della Commissione Europea, che punta ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra – si legge nel comunicato di Fiera Idrogeno Verona -. E in ambito di applicazione l'Italia è pronta a svolgere un ruolo di leadership con previsioni di stanziamenti per l'implementazione di progetti e soluzioni sostenibili. Il nostro Paese ha già attivati centri di ricerca che stanno operando in questo filone, e guarda con interesse ad aziende produttrici di impianti e componentistica in grado di competere a tutti i livelli per la produzione di idrogeno e nuove tecnologie.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini ha partecipato alla presentazione del Progetto “Prima Stazione di Rifornimento a idrogeno a Roma” presso la Stazione di Servizio di via Ardeatina 558. Durante la mattinata il ministro ha evidenziato l’importanza delle diverse fonti del mix energetico in grado di garantire al meglio un futuro sostenibile, che “non può e non deve dipendere solo dall’elettrico”.

L'idrogeno è l'elemento più abbondante di tutto l'universo. Il più leggero, il primo della tavola periodica, ma non si trova puro, dicono gli esperti. L'idrogeno costituisce ad oggi una delle soluzioni più promettenti, coniugando flessibilità d'impiego ad una crescente competitività con tecnologie concorrenti. Attualmente sono impiegabili diversi eventuali processi per la produzione che richiedono ognuno differenti risorse e quantitativi e fonti di energia.

Tra i differenti processi di produzione quello più che interessa per la sua praticità è l’Idrogeno Verde. E' ricavato dall'acqua, - così gli esperti di settore - usando l'energia prodotta da una centrale alimentata da energie rinnovabili, per esempio idroelettrica, fotovoltaica o altre fonti rinnovabili. L'elettricità prodotta in eccesso che non viene utilizzata – si legge nel comunicato di Fiera Idrogeno - alimenta celle elettrolitiche che producono idrogeno e ossigeno a partire l'acqua, in questo modo non si emette CO2.

Gli investimenti interesseranno tutta la filiera: produzione dell’idrogeno green, trasporto, stoccaggio, realizzazione delle stazioni di servizio per le auto. Nella fase di sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale, l’obiettivo sarà quello di sviluppare la sperimentazione dell’idrogeno attraverso la realizzazione di stazioni di rifornimento per veicoli leggeri e pesanti. Invece per la sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario si potranno aggiornare i servizi regionali o locali che attualmente vengono effettuati con treni a gasolio o altri idrocarburi di origine fossile altamente inquinanti, e provvedendo alla trasformazione dei motori dei treni.

Il costo dell'idrogeno per autotrazione - a titolo di pura cronaca - dipende dal prezzo di vendita e dalle tasse applicate. In generale, un pieno di idrogeno per auto è paragonabile a quello di un veicolo diesel. Per percorrere 100 km, un'auto a idrogeno consuma circa 1 kg di idrogeno, che costa circa 13 euro al kg.

A Fiera Idrogeno, - VERONA 18-19 Ottobre 2023 - interessantissimo evento italiano dedicato alla filiera integrata dell'Idrogeno, saranno in mostra le Tecnologie e Soluzioni per la produzione, distribuzione, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno, declinato in tutti i suoi colori. Seminari, convegni, workshop per gli operatori professionali interessati ad approfondire lo stato dell'arte, la ricerca, le prospettive, le strategie e le possibilità anche a breve, nell'immediato e a 3/5 anni delle soluzioni e tecnologie legate all'utilizzo dell'idrogeno.

Alcuni partner leader negli investimenti in economia reale, hanno pubblicato poi i risultati di una approfondita un'indagine condotta su numerosi clienti istituzionali internazionali sui trend che si attendono quest'anno – si legge ancora nel comunicato-. Si evince che continua la crescita del settore infrastrutture con previsioni di aumentare i propri investimenti, nonostante il particolare contesto economico. La transizione verso la green energy, infatti, guiderà la crescita: di questi circa la metà vuole aumentare gli investimenti sulle rinnovabili nel proprio portafoglio, mentre l’altra metà prevede di incrementare la quota di soluzioni energetiche alternative, come biogas e idrogeno.