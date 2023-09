Positivo l'inizio per le italiane in Europa League con Roma e Atalanta che conquistano i primi 3 punti nei rispettivi gironi, con i giallorossi che in trasferta in Moldavia hanno superato lo Sheriff per 2-1, mentre i bergamaschi nel proprio stadio hanno superato per 2-0 i polacchi del Rakow.





La Roma è andata in vantaggio nel primo tempo grazie all'autorete di Kiki, pareggiata nella ripresa dalla segnatura di Tovar. Ci pensa poi Lukaku a siglare il gol del definitivo vantaggio.

Nel Gruppo G, la Roma è al comando insieme allo Slavia Praga che ha battuto il Servette per 2-0.



L'Atalanta si è imposta sul Rakow solo nella ripresa, grazie alle marcature di De Ketelaere ed Ederson.

Gasperini, nel commentare la gara, ha detto che c'è una somiglianza tra De Ketelaere e Ilicic: "Charles è un ragazzo giovane, che ha grandi margini di miglioramento. Sono molto contento del suo atteggiamento e del carattere mostrato da questo ragazzo. De Ketelaere nella ripresa ha giocato da punta centrale, in questa emergenza lo può fare bene. E' normale che con Tourè e Scamacca avevamo un altro potenziale, perdendo due giocatori così ora siamo abbastanza corti in un reparto sul quale puntavamo molto".

Nel Gruppo D, l'Atalanta è in testa alla classifica insieme allo Sporting, che ha sconfitto lo Sturm Graz per 2-1.



Pareggio per la Fiorentina in Conference League. I viola si sono fatti raggiungere in Belgio sul 2-2 dal Genk nel finale di gara, con il doppio vantaggio ottenuto nei primi 45 minuti ottenuto grazie ai gol di Ranieri, dopo il pareggio temporaneo di Zequiri.

Nella ripresa, la Viola ha numerose occasioni per chiudere la partita, ma senza però riuscire a metter dentro la palla e arriva così la rete del pareggio di McKenzie. Nel recupero, il Genk colpisce anche un palo.

Tutte le reti sono arrivate da palla inattiva: tre calci d'angolo e una punizione.

Questo il commento di Vincenzo, allenatore Fiorentina: "Prima del loro 2-2 abbiamo avuto tre situazioni per chiudere la partita nelle quali si poteva fare meglio. Venire qui non è semplice, il Genk ha ritmo e dà pressione. La prestazione c’è stata, ci prendiamo un punto e siamo contenti".

Nel Gruppo F conducono gli ungheresi del Ferencvaros che hanno battuto per 2-1 i serbi del Cukaricki.