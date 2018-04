24 aprile, Samsara beach al Circus beatclub di Brescia con Danilo Seclì, Fabio Marzo, Gabriele Blandini

Martedì 24 aprile 2018, in un appuntamento prefestivo già molto atteso in città e non solo, al Circus beatclub di Brescia arriva lo staff Samsara Beach, mitica spiaggia da ballare ed emozionare Gallipoli, Riccione e Budva. Torna quindi in città il tour più folle d'Italia, in collaborazione con Fun Viaggi & Eventi, per un party perfetto per anticipare le emozioni dell'estate che sta arrivando a grandi passi.

Quella del Samsara Beach, anche in tour, è una vera "orchestra da ballo". In console al Circus il 24 aprile c'è infatti Danilo Seclì, dj simbolo del Samsara Beach e non solo, uno dei professionisti del mixer più attivi e stimati, in Salento e in tutta Italia. Al microfono come guest voice arriva Fabio Marzo, uno che di energia ne ha da vendere. Alla tromba invece c'è Gabriele Blandini, strumentista di alto livello (suona con un mito come Manu Chao, oltre che con Bundamove, Samsara Beach, Io te e Puccia, Salento Calls Italy...).

Per le info sull'evento Samsara Tour @ Circus beatclub - Brescia del 24 aprile

https://www.facebook.com/events/443235272776249/