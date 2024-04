In attesa della seconda sfida che si disputerà stasera alle 21 al Franchi tra Fiorentina e Atalanta, martedì a Torino l'andata della prima semifinale di Coppa Italia 2023-24 ha visto prevalere la Juventus, che si è imposta per 2-0 su una Lazio che è riuscita a far ben poco per meritare un risultato diverso.

Le marcature sono avvenute entrambe nella ripresa. La prima al 50' a seguito di una verticalizzazione di Cambiaso, che sulla corsa trova un Chiesa liberissimo che si porta a tu per tu con Mandas e lo supera aprendo il destro sul secondo palo.

Il raddoppio arriva al 64' con Vlahovic, che in area punta Casale e con un sinistro all'angolo rende inutile il tentativo di parata del portiere laziale.

A parte un un colpo di testa di Luis Alberto che, nel primo tempo, aveva colpito la parte superiore della traversa, la Lazio in tutti i 90 minuti non è mai riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Perin, che ieri sera difendeva la porta juventina.

Tudor, che nel fine settimana all'esordio sulla panchina della Lazio aveva sconfitto la Juventus all'ultimo tuffo, ha commentato così la prestazione dei suoi:

"Ci sono stati un po' di problemi, abbiamo fatto un buon primo tempo e poi un brutto secondo tempo. Tre giorni fa abbiamo speso tanto e oggi questa Juve per noi era troppo. Abbiamo avuto i problemi di Zaccagni e Patric, poi la Juve quando gioca così ti mette sotto. Il 2-0 però tiene aperto tutto per il ritorno.Tra i 90' del campionato e il primo tempo di stasera abbiamo fatto tre grandi tempi su quattro. A Roma avevamo speso tanto e la Juve aveva motivazioni massime, la differenza è stata soprattutto nella fisicità. Loro hanno giocatori che valgono 100 milioni, hanno caratteristiche importanti. La squadra merita i complimenti, ci ha messo tutto. I giocatori logicamente hanno ancora nel sangue cose del passato [riferendosi a Sarri] e lavoreremo per migliorare in tutto".

Questo, invece, il commento di Allegri:

"È stata una bella partita, volevamo tornare a vincere. È stata una vittoria fortemente voluta dai ragazzi. Nel primo tempo non abbiamo concesso niente, ma abbiamo sbagliato qualcosa in zona offensiva nell'ultimo passaggio.Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo corso di più verso la loro porta, attaccato maggiormente la linea difensiva e abbiamo avuto una grande coesione di squadra a livello difensivo. Questa vittoria ci deve dare fiducia, abbiamo giocato l'andata e ora avremo il ritorno a Roma che non sarà facile".