“Radiohead” è il nuovo singolo del cantante e compositore Danilo Di Florio, sui principali stores digitali e dal 20 marzo nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali e di tendenza, che evidenziano la personalità dell’artista, figlia di una maturità artistica ormai strutturata e raggiunta a pieni voti. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto, sui cui scivola l’interpretazione vocale di Danilo, autentica e sentita, che dona al tutto un forte impatto emotivo.

Il brano è l’immagine del rapporto conflittuale sia con la propria personalità che con l’altro da sé. È non solo la visione di un cambio generazionale, ma anche della riflessione sulla conoscenza, oggi, dell’immaginario sociale tra le varie realtà artistiche e musicali. È quando si chiede all’altro che genere di vita fa o che musica ascolta, la risposta è “non conosci neanche i Radiohead!”

https://open.spotify.com/intl-it/track/5QXk53RYEX9R5Kv8eawhqC?si=d772dbfb8b0448f1

Danilo Di Florio nasce il 30 luglio 1977 a Roma ma da sempre vive a Paglieta, un piccolo paese in provincia di Chieti. Cantante, musicista e compositore, sin da giovanissimo si avvicina dapprima alla chitarra e poi al pianoforte, ispirato dalle melodie e dai testi di storici cantautori italiani come Battisti, De Gregori, Dalla e Carboni. Durante i suoi primi anni di studi universitari alla facoltà di Lettere e Filosofia, Danilo Di Florio inizia invece a dar vita ai suoi primi testi e a comporre i suoi brani. Il 2001 segna l’inizio di una sua lunga ed incessante produzione musicale, che vede la luce nel primo studio di registrazione di Danilo, realizzato in una piccola cantina di proprietà di famiglia. La parrocchia del paese funge poi da primo palcoscenico per questo cantautore, aneddoto che lui stesso ricorda con tenerezza e che inaugura una carriera live intensa a fortunata, che lo porta nel corso degli anni a calcare i palchi di numerose rassegne e festival musicali. Il 2004 e il 2005 vedono infatti la partecipazione di Danilo Di Florio alla rassegna È tempo di musica italiana, dove si classifica rispettivamente al quarto e al secondo posto. Nel 2012 sarà poi ospite della quinta edizione del festival musicale Paglieta Live Contest, mentre il 2015 lo vede impegnato, oltre che in numerose serate live del “Scateniamoci-live tour 2015”, anche nella prestigiosa manifestazione nazionale Rock Targato Italia, un palco importante che ha visto fra gli altri la partecipazione di artisti del calibro di Timoria, Marlene Kuntz, Le Vibrazioni, Subsonica e Carmen Consoli.

Dopo il debut album “Scateniamoci” del 2015, nell’Aprile del 2016 esce per la label bolognese Areasonica Records il secondo lavoro discografico di Danilo Di Florio “Evitiamo i Sabati”, un album curato nei minimi dettagli e suonato dalla stessa band che lo accompagna nelle esibizioni live, nello stesso mese partecipa nuovamente a Rock Targato Italia.Nel novembre 2016 partecipa al Tour Music Fest a Roma dove ottiene forti apprezzamenti da parte della giuria con la presentazione del singolo “Evitiamo i sabati”. Il 1° dicembre a Bologna presenta in anteprima, in versione acustica, con la nuova band, l’album “Evitiamo i Sabati”, riproposto poi nel music club Parco Diocleziano di Lanciano il 6 febbraio 2017 e il 6 maggio a Paglieta in un contest locale.

Durante l’estate 2017 partecipa come finalista al BIM MUSIC NETWORK, rassegna nazionale presieduta da Mogol. A novembre 2017 esce per la label Music Force “Il Migliore Dei Mondi Possibili”, terzo lavoro discografico per il cantautore abruzzese.

Nell’autunno del 2019 inizia un rapporto autentico di collaborazione con il noto produttore discografico David Marchetti, compositore della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2002, “Doppiamente fragili” di Anna Tatangelo nella categoria giovani. A maggio 2021 è stato pubblicato il quarto album in studio, “Facce nuove a colazione”

Dalla fine del 2021 sono state pubblicate in rete nuove tracce: “Stop”, “Se fosse un altro mondo” e, oltre alla distribuzione in rete, anche in rotazione radiofonica, con videoclip a seguito “Al di là dell’Universo” e “Le rondini”. In programmazione radiofonica, esce per l’estate 2022 il nuovo singolo “Fuori” e “Paola e le bombe” ai quali segue l’uscita di ulteriori brani inediti nel 2023 come “Dimenticare”, “Successo”, “Festa” “Diamoci del tu”. Il 26 gennaio 2024, esce il nuovo singolo, seguito da videoclip dal titolo “Radiohead”

