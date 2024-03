La primavera è arrivata e lo dice il calendario. Ecco perché già da domenica 31 marzo torna Sunset Aperitif, dalle 17 alle 20. Dove? Al sofisticato Doride Beach di Marina di Carrara. L'ingresso è libero e selezionato, ovvero è una festa per tutti coloro che hanno voglia di eleganza. Per dirlo con le parole dello staff, il messaggio è chiaro: "dillo solo ai tuoi migliori amici". E' un Easter Opening, anzi una anticipazione degli eventi domenicali che avranno cadenza settimana da maggio, decisamente da non perdere.



Alla musica pensa prima di tutto lo stesso organizzatore, Saintpaul, che è anche un dj ed un produttore discografico attivo nel mondo, e con lui artisti di ottimo livello come Luca Pedonese e Max The Voice. Spesso al microfono c'è anche Eliza G, artista a tutto tondo che dopo aver "clonato" Shakira in tv (Raidue), ha recentemente regalato la sua voce ad un audio video libero per bambini dedicato a Pinocchio.



L' atmosfera di Sunset Aperitif @ Doride Beach è particolare, ad alto tasso di stile. E divertimento. Si balla con il giusto sound, in una location unica. "Siamo riusciti a creare un appuntamento "easy" con cui concludere la settimana e la giornata della domenica, in primavera e in estate... così poi il lunedi si torna al lavoro con il sorriso ancora stampato sul volto, senza fare troppo tardi", spiega Saintpaul. "E' un evento ad ingresso libero, che però offriamo solo a coloro che sappiamo possano essere in sintonia con la nostra proposta".



Sunset Aperitif @ Doride Beach - Marina di Carrara (MS)

Ogni domenica dalle 17 alle 20

Viale Amerigo Vespucci, 28, 54033 Marina di Carrara (MS)

info e prenotazioni, anche WhatsApp 0585 631326

ingresso libero e selezionato

Prenotazione tavoli obbligatoria