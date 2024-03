Attenzione, fan di Terra Amara: la vostra soap opera preferita è pronta a sconvolgere i vostri palinsesti con una girandola di appuntamenti imperdibili!

Domenica pomeriggio: la soap torna al suo consueto appuntamento domenicale, dalle 14:45 alle 16:30, con due puntate che faranno da traino a Verissimo. Segnatevi le date: 31 marzo, 7, 14 e 21 aprile.

Lunedì in prima serata: una sorpresa per tutti! Terra Amara sbarca in prima serata su Canale 5 lunedì 1° aprile alle 21:20 con un doppio episodio imperdibile.

Giovedì in prima serata: la sfida contro l'Europa League! Per tre giovedì consecutivi, 4, 11 e 18 aprile, Terra Amara vi aspetta alle 21:20 per un'avvincente sfida contro i match di calcio.

Non perdetevi neanche un minuto delle vicende di Cukurova! Con questa programmazione ricca e scoppiettante, aprile sarà un mese davvero infuocato per Terra Amara.